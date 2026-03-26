La US traslada a decanos y departamentos la necesidad de un ajuste de 16 millones por prórroga presupuestaria

Fachada principal del Rectorado, con una de las banderolas centradas en los actos del 8M, como foto de recurso. - US

SEVILLA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Rectorado de la Universidad de Sevilla (US) ha traslado a directores y decanos de los centros y directores de departamento de la institución académica la necesidad de un ajuste de 16 millones de euros como consecuencia de la prórroga presupuestaria de la US y la obligación de subir los salarios tal y como aprobó el Gobierno de España --2,5%--.

"Se está analizando un ajuste hasta que se resuelva la situación derivada de la prórroga presupuestaria", aclaran fuentes de la Hispalense. El Rectorado "consensuará" con los centros y escuelas dónde se harán los ajustes para poder acometer la modificación presupuestaria necesaria para destinarla al Capítulo 1 --pago de nóminas--.

Además de esta cuestión, reconocida por participantes en la reunión de los decanos a Europa Press, el Rectorado de la US ha trasladado a varios sindicatos ya que el premio de jubilación se garantiza y se mantendrá su pago, aunque no ha podido concretar fecha.

Según los datos de los sindicatos, este premio oscila entre los 10.000 y los 15.000 euros en un único pago tanto para el Personal Docente e Investigador (PDI) como Personal Técnico y de Administración y Servicios (PTGAS).

En un comunicado remitido por la representación sindical de UGT Andalucía en la US, la central sindical reclama a la rectora Carmen Vargas que "proceda al desbloqueo inmediato de los expedientes pendientes de resolución y abono"; "que dicte las instrucciones oportunas a los servicios administrativos competentes para regularizar a la mayor brevedad posible los pagos pendientes"; y la comunicación de un "calendario concreto" para la resolución de los expedientes y el abono de las cantidades correspondientes, entre otras cuestiones.

Por su parte, el Sindicato de la Universidad de Sevilla (SUS) ha recordado en una nota que "desde el 1 de agosto de 2025 los compañeros que se han ido jubilando no perciben su merecido premio de jubilación", al tiempo que se pregunta si la US "¿tiene pensamiento de cumplir los compromisos y medidas del programa electoral, o como su antecesor su programa es papel mojado y una vez que se sientan en el sillón lo olvidan?".