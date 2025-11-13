Varios municipios de la provincia de Sevilla refuerzan la vigilancia tras la declaración de alerta por Virus del Nilo

Archivo - Un nebulizador de amplio espectro interviene en la campaña para el tratamiento contra los mosquitos que propagan el Virus del Nilo Occidental (VNO) sobre un arrozal. Imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los ayuntamientos de San Juan de Aznalfarache, Mairena del Aljarafe, Gelves (Sevilla) han reforzado este jueves la vigilancia en sus municipios después de que la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía haya declarado la alerta tras detectar circulación del virus del Nilo occidental (VNO) en mosquitos culex procedentes de una trampa situada en la intersección entre estos municipios y a menos de 1,5 kilómetros de los núcleos de población.

En sendas publicaciones en redes sociales, los consistorios han querido hacer un llamamiento a la tranquilidad al no detectarse "ningún caso en humanos" del virus. Y han recordado a la población las recomendaciones para incidir en la prevención como evitar el agua estancada, usar mangas largas al vestir, apagar luces si no es necesario e instalar mosquiteras.

También se ha declarado áreas en alerta el municipio de Burguillos y la urbanización Torrepalma, en Carmona, tras confirmarse dos casos de caballos enfermos con fiebre del Nilo occidental en estos núcleos de población.

Por su parte, el alcalde de Carmona, Juan Ávila, ha indicado que están en "continuo contacto con la Consejería de Salud". Asimismo, ha confirmado que el plan de vigilancia y control de vectores lleva activado "meses" debido a las "dimensiones del término y el alto riesgo que conlleva".

Asimismo, se ha detectado circulación de VNO en mosquitos de trampas ubicadas en La Rinconada (Sevilla), que ya se encontraba en situación de área en alerta, y en la Cañada de los Pájaros de La Puebla del Río, que se mantiene en riesgo alto ya que se encuentra a más de 1,5 kilómetros de un núcleo de población, informa la Consejería en una nota de prensa.