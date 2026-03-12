Vecinos de Santa María de Ordás en Sevilla en contra de un nuevo edificio en una zona "saturada": "Es una barbaridad"

Parcela de Santa María del Robledo en Sevilla donde hay prevista la construcción de un edificio de 8 plantas - EDUARDO BRIONES / EUROPA PRESS

SEVILLA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de vecinos del barrio de Santa María de Ordás, en el distrito Macarena de Sevilla, han mostrado esta semana su rechazo al proyecto de un nuevo edificio de ocho plantas en la calla Santa María del Robledo, número 2. Una actuación que han afirmado "pone en riesgo la situación de las tres torres colindantes".

"Es peligroso y se pone en riesgo que se caigan tres torres. Los vecinos tienen miedo de que sus hogares se agrieten aún más", ha indicado la portavoz de la plataforma Cristina Fajardo a Europa Press, quién además ha lamentado el mal estado de dos de la torres "que se sostienen con grapas".

La plataforma vecinal, nacida en redes sociales, ha conseguido superar los mil seguidores en apenas una semana y han congregado a cientos de ellos en una movilización por las calles del barrio este miércoles. "La gente está muy implicada", ha remarcado Fajardo.

El Ayuntamiento de Sevilla aprobaba en febrero el estudio detalle del proyecto encargado por Mlopez Arquitectos S.L.P que engloba un total de 2.600 metros cuadrados que están calificados en su mayor parte como "dotacional".

Sin embargo, con la aplicación en Sevilla del Decreto Ley 1/2025, de 24 de febrero, de medidas urgentes en materia de vivienda, el Ayuntamiento acordó "autorizar como uso alternativo el uso residencial de vivienda protegida con destino permanente al alquiler, en las parcelas calificadas de uso dotacional privado, tanto de titularidad municipal como de titularidad privada, siempre que se cumplan las condiciones del artículo 2.3 del Decreto-ley 1/2025".

"Nos enteramos por los medios de comunicación, nadie se habia atrevido a construir en esta parcela por los problemas que hay en los cimientos", ha señalado Fajardo, quien ha asegurado que anteriormente se intentó desarrollar un proyecto de parking sin éxito debido a la situación del suelo.

Fuentes municipales han afirmado a esta agencia que "no es verdad que afecte a los edificios colindantes" y ha reseñado que la titularidad de la parcela es "privada edificable desde hace casi 20 años". "No es de titularidad pública, por lo que el propietario puede edificar desde el planeamiento aprobado en 2006", ha subrayado.

Estas mismas fuentes han confirmado a Europa Press que se van reunir en los próximos días con los vecinos para tratar la situación. La plataforma vecinal ha señalado que ha contratado a una abogado urbanístico para asesorarles sobre el proyecto.

UN EDIFICIO DE OCHO PLANTAS Y UNA CALLE DE TRES METROS

El estudio detalle del proyecto ha sido redactado a petición del titular del suelo, la sociedad mercantil Hacienda Retamar S.A, y ha señalado que "cuenta con autorización plenaria como uso alternativo el uso residencial de vivienda protegida con destino permanente al alquiler".

Según el documento consultado por Europa Press, el proyecto busca "la menor afección posible, tanto para los vecinos de la zona, como al propio paisaje urbano, intentando mantener el arbolado y el espacio actualmente ganado para el peatón en la mayor medida de lo posible".

En este sentido, el proyecto plantea la apertura de la calle Santa María del Robledo al tráfico rodado, "como viario secundario, mediante la ejecución de una única calzada de sentido único, de 3 metros de anchura, manteniéndose, por un lado, el acerado existente, y por el otro, garantizando un acerado con una anchura mínima de 1,80 metros, comunicándose así la calle Periodista Filiberto Mira con la calle Santa María de los Reyes".

Asimismo, junto al edificio de ocho plantas, el proyecto recoge una planta de aparcamiento de 46 plazas, menos de las 55 previstas inicialmente, "por limitaciones morfológicas y de infraestructuras del ámbito".

Sobre esta zona de aparcamiento, los vecinos han asegurado que el nuevo proyecto "quita 127 plazas de aparcamientos" del área, debido a que la parcela donde está previsto el edificio es utilizado ahora como aparcamientos para coches "en un barrio con falta de ofertas de parking".

"Traen más familias a una zona ya masificada y que no tiene servicios básicos", ha señalado Fajardo.

Sobre este aparcamiento, fuentes municipales han defendido que el proyecto "que genera plazas reguladas y ordenadas". "Actualmente los coches aparcan en la parcela porque el propietario no la había desarrollado todavía, pero no es un aparcamiento público ni regulado", ha señalado.

Asimismo, ha defendido que el estudio detalle "incluye cesiones obligatorias al Ayuntamiento, como ocurre en cualquier desarrollo urbanístico, como nuevas zonas verdes que hasta ahora no se habían desarrollado, que pasarán a ser de uso de todos los vecinos".

"NO PODEMOS PERMITIR QUE NOS QUITE LA HABITABILIDAD"

Junto a las posibles "complicaciones estructurales" del futuro proyecto, Fajardo ha puesto el foco en los efectos en la salud y en el día a día de los vecinos de una barriada "en la que el 60% son personas mayores de 60 años o vulnerables".

Por otro lado, ha afirmado que en los próximos meses van a empezar labores de rehabilitación en una de las torres "por cuenta propia de los vecinos".

"Encarcelan a los vecinos, porque el nuevo edificio está casi pared con pared", ha afirmado la portavoz quien ha contado que algunos vecinos "perderían la luz del sol por sus ventanas" con la construcción del edificio en la parcela.

"Puede haber un importante daño de salud mental en estas personas", ha advertido Fajardo, quien también ha señalado los posibles problemas de seguridad "con la falta de salidas" en la zona. "Se tapian las salidas de la torre 8 y se pone en riesgo a 500 vecinos", ha remarcado.

Asimismo, la portavoz ha mostrado la preocupación de varias familias al pasar el espacio de "una calle a ser un callejón". "Tendríamos miedo a pasar por el callejón, no podemos permitir que nos quite la habitabilidad", ha señalado.

Por otro lado, Fajardo ha criticado el "carácter especulativo" del proyecto. "Hay muchos solares en Sevilla, si construyen aquí van a poder construir en cualquier calle", ha remarcado.