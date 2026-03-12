El Viso (Sevilla) acoge unas jornadas para impulsar la vida social y comercial mediante gastronomía local y actividades

La delegada de Comunicación y Protocolo, Alicia Sánchez, y la edil de Educación, Ángela Roldán, en la presentación de la jornada 'Siente El Viso', en la Casa de la Provincia. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parque de la Constitución de la localidad sevillana de El Viso del Alcor será escenario este sábado, 14 de marzo, de una nueva edición de las jornadas 'Siente El Viso', una iniciativa pensada para dinamizar la vida social y comercial del municipio a través de la gastronomía, la convivencia y la participación ciudadana.

El evento lo han presentado en la Casa de la Provincia la delegada de Comunicación y Protocolo del Ayuntamiento, Alicia Sánchez, y la delegada municipal de Educación, Ángela Roldán. La jornada comenzará a partir de las 12,00 horas y ofrecerá un amplio programa de actividades para todos los públicos, detalla el Consistorio en una nota de prensa.

Entre las propuestas, destaca el concurso de menudo, uno de los momentos más esperados del día, junto a degustaciones gratuitas que permitirán a los asistentes disfrutar de este plato tradicional tan arraigado en la gastronomía local. Además, el público podrá asistir a un 'showcooking' en directo del chef y prescriptor gastronómico Daniel del Toro, que elaborará distintas propuestas culinarias en vivo.

'Siente El Viso' también tendrá un marcado carácter solidario, ya que se desarrollarán actividades a beneficio de la Fundación Martín Muelas, destinadas a apoyar la investigación del DIPG, un tipo de tumor cerebral infantil. La programación se completa con actividades infantiles y la actuación de la chirigota Una chirigota en teoría, que obtuvo el tercer premio en el COAC 2026, garantizando así el ambiente festivo de la jornada.

Por su parte, la Hermandad del Cautivo de El Viso del Alcor instalará una barra donde se podrán degustar tapas de menudo, contribuyendo también al ambiente gastronómico del evento.

Las Jornadas 'Siente El Viso' continúan consolidándose como una cita que combina tradición, ocio y solidaridad, invitando a vecinos y visitantes a disfrutar de una jornada de convivencia en uno de los espacios más emblemáticos del municipio.