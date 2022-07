Vox acusa al Gobierno de Dos Hermanas (Sevilla) de "ponerse de perfil ante los graves problemas de inseguridad"

SEVILLA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Dos Hermanas, Adrián Trashorras, ha acusado este domingo al Gobierno del socialista Francisco Rodríguez de "ponerse de perfil ante los graves problemas de inseguridad que se registran por todo el municipio tras la enésima oleada de robos que sufre la ciudad".

Trashorras, que ha realizado estas declaraciones tras conocer el último robo, esta vez registrado en la barriada de Olivar de Quinto, en el popular bar "La Maruja", donde "los cacos llegaron a utilizar un puntal de obra para levantar una de las persianas de seguridad y acceder a su interior, de donde se llevaron una importante cantidad de dinero", según destaca un comunicado del partido.

La formación ha destacado además que "hace pocos días otro importante robo con fuerza se registraba, esta vez en un conocido centro comercial de Dos Hermanas, afectando especialmente a una tienda de una popular marca de telefonía móvil". El portavoz municipal de Vox ha asegurado al respecto que "Rodríguez mantiene una sonrojante falta de voluntad política para solucionar los problemas que realmente afectan y preocupan a los vecinos".

En particular, ha enfatizado que el caso del robo en este centro comercial, "perpetrado por cinco encapuchados y causando cuantiosas pérdidas" económicas, "no es aislado". "Raro es el día donde no se registran robos a establecimientos, daños en coches o asaltos a casas. Es una tónica que se repite a lo largo de todo el año por la falta de efectivos policiales, un problema que es más sangrante aún en época estival por las vacaciones de los agentes", ha resaltado Trashorras.

Ante ello, "la actitud del Gobierno del PSOE no puede seguir siendo la de mirar para otro lado, ante un problema que afecta a todos los nazarenos en su conjunto", ha considerado el portavoz, que ha señalado que "la preocupante falta de efectivos policiales que sufrimos en Dos Hermanas se traduce en un peor servicio público tan básico como es la seguridad".

Según Trashorras, el gobierno local socialista "debe reforzar con carácter inmediato, el número de efectivos de la Policía Local, para garantizar la seguridad de todos los nazarenos, independientemente del barrio donde vivan". Al mismo tiempo, ha apuntado que el alcalde "debe exigir" al Gobierno de España "el aumento de la dotación de agentes de Policía Nacional destinada en Dos Hermanas, cuyo número se encuentra muy por debajo del recomendado por población".

"Los agentes de las diferentes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado demuestran una enorme profesionalidad y formación para servir a los nazarenos", pero "la más que evidente falta de efectivos con las que se ven obligados a prestar servicio por culpa de la mala planificación y falta de voluntad política, hace que se vean desbordados y no sea suficiente para que su enorme esfuerzo brille como merece", ha subrayado.

A juicio de Vox, "Rodriguez tiene que abandonar su política de fotografía y titular facilón en la prensa subvencionada, y pisar de verdad la calle para conocer la realidad del día de sus vecinos". Trashorras ha puntualizado que van a seguir "trabajando sin descanso por la seguridad en Dos Hermanas, y no vamos a parar hasta que, tanto el Gobierno del PSOE como el resto de partidos de la oposición, tomen conciencia de los problemas de inseguridad y delincuencia que sufren los nazarenos".

Los vecinos de Dos Hermanas, ha sostenido, "deben saber que con VOX en el gobierno municipal, estas situaciones no serán usuales ni comunes, pues aplicaremos la política de tolerancia cero frente al crimen y la delincuencia, con independencia de su intensidad. Dos Hermanas no puede seguir siendo un paraíso para los delincuentes".