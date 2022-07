Vox critica al Ayuntamiento de Espartinas (Sevilla) por "dilapidar" el dinero público en una revista para "autobombo"

ESPARTINAS (SEVILLA), 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Espartinas (Sevilla) y diputado provincial, Rafael García, ha criticado a la coalición local --PSOE, IU y VxE (Vecinos por Espartinas)--, de "continuar despilfarrando el dinero de los vecinos en políticas basadas únicamente en la propaganda y la venta de humo".

Ello, "tras conocer la publicación de una revista municipal, que ya están repartiendo por todos los domicilios de Espartinas, para decirnos lo bien que lo hacen desde el Gobierno local", ha señalado en un comunicado.

García ha adelantado que desde el grupo municipal de Vox se va a solicitar a la alcaldesa, Cristina Los Arcos (PSOE), "que detalle hasta el último euro del dinero que todos los espartineros que se están gastando en esta revista panfletera". "No podemos permitir que sigan dilapidando el dinero público de todos los vecinos en políticas de autobombo, de un Gobierno 'Frankenstein' que lleva desde hace meses más pendiente de posicionarse de cara a las próximas elecciones municipales que de dar solución a los problemas de los ciudadanos", ha señalado García.

Para el portavoz municipal de Vox, "es bochornoso e inadmisible que con la grave situación que están viviendo cientos de familias de la localidad que apenas llegan a mediados de mes, los precios de la gasolina, la electricidad y la cesta de la compra disparados, la izquierda continúa usando el dinero de todos en su propio beneficio político", al tiempo que se ha preguntado "qué pensarán esos vecinos que tiene que elegir entre poner el aire acondicionado o llenar la nevera, cuando vean en el buzón de su casa este panfleto".

"Con la inflación disparada y una brutal recesión a la vuelta de esquina, el Gobierno local debe centrar todos sus esfuerzos en políticas sociales y en actuaciones que beneficien al conjunto de la ciudadanía por igual", ha añadido el dirigente de Vox. "Está bien de utilizar los recursos municipales, las redes sociales del Ayuntamiento y el dinero de los espartineros de manera partidista y completamente sectaria", ha reclamado García.

En opinión del portavoz municipal de Vox, "la izquierda no conoce otra forma de gestionar que no se la de despilfarrar el dinero público en propaganda para esconder su pésima gestión". Para García, PSOE, IU y VxE "tienen que dejar de mirarse el ombligo, como llevan haciendo desde que empezó el mandato, y salir de sus despachos, no para hacerse la foto, sino para ver la realidad de la calle y los problemas que tiene Espartinas, quizás así se les quitarían las ganas de despilfarrar el dinero de todos tan alegremente", ha sentenciado García.