Vox critica la "inacción" del gobierno de Alcalá ante el avispón oriental y propone "soluciones reales"

Detalle del avispón oriental como foto de recurso - VOX SEVILLA

ALCALÁ (SEVILLA), 8 (EUROPA PRESS)

El Grupo Municipal de Vox en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha criticado la "nefasta gestión" del equipo de gobierno (PSOE y AxSí) ante la cada vez "más alertante" presencia del avispón oriental ('Vespa orientalis'), y ello, "cuando se cumple más de un año desde que avisamos de la llegada de esta especie invasora al municipio".

Para Vox, el Ayuntamiento "responde tarde, mal y con un cruce de culpas inaceptable". Así lo ha asegurado Pedro Navarro, portavoz de esta formación. "Los vecinos llevan meses trasladándonos su preocupación en la calle, y la única respuesta de los políticos de este Ayuntamiento ha sido el sectarismo y el 'y tú más'".

En opinión de Vox, "la excusa de la Junta no oculta la dejación municipal". "Claro que el gobierno autonómico ha tenido inacción, pero la del PSOE y AxSí en el Ayuntamiento ha sido igual o más sangrante por ser la administración más cercana. Mirar hacia otro lado es una excusa barata de despacho", ha aseverado Navarro.

"Desde Vox rechazamos el último parche improvisado del Ayuntamiento, que consiste en enviar a una persona a buscar avispones orientales", añade la formación en su comunicado. Ante esta situación, Vox exige un "plan riguroso" que incluya un programa técnico profesional, abrir un canal municipal de alerta urgente con respuesta inmediata, inspecciones preventivas en colegios y parques, con protocolos obligatorios en zonas infantiles y centros educativos antes de los periodos de mayor riesgo.

Al respecto, desde el Ayuntamiento se asegura que están llevando a cabo medidas para el control y prevención del citado insecto ante la presencia en parques y puntos del casco urbano. "Ante la ausencia de un protocolo de actuación por parte de la Junta, Alcalá ha tomado la iniciativa a través de la Delegación Municipal de Hábitat Urbano para poner a raya esta especie invasora en el municipio".

En este sentido, el Consistorio pedía recientemente, en una nota de prensa, un procedimiento para la comunicación y validación de avistamientos y nidos del insecto en zonas residenciales y espacios de concurrencia pública. Además, desde el área de Hábitat Urbano se ha reclamado un listado de focos comunicados a los sistemas autonómicos de seguimiento, vigilancia y cartografía de especies exóticas invasoras.