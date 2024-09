Vox destaca sus iniciativas en el Congreso porque Sevilla va "en el vagón de cola" de las inversiones

SEVILLA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, se ha reunido en el Congreso de los Diputados con la diputada por Sevilla Reyes Romero, para analizar las iniciativas políticas relacionadas con la ciudad.

Según ha destacado, Vox ha presentado en el Congreso diferentes iniciativas como el impulso de la red completa de metro, el proyecto del intercambiador de Higuerón Sur, la conexión ferroviaria entre el aeropuerto de San Pablo y la estación de ferrocarril de Santa Justa, la SE-40, el tercer carril de la A-49 entre Sevilla y Huelva y cuestiones del ámbito cultural y científico como la Escuela de Estudios Hispanoamericanos o la ampliación del Museo de Bellas Artes.

Al término del encuentro, Pelaéz ha agradecido "el especial interés de Vox por Sevilla, una ciudad que forma parte de la historia de nuestro partido pues no en vano, en nuestra ciudad comenzó este gran proyecto político. Tanto nuestro presidente, Santiago Abascal, como los dirigentes y los cargos electos y orgánicos del partido tienen una especial relación con Sevilla, y nos duele comprobar cómo ha sido maltratada sistemáticamente por todos los gobiernos, pues tanto PSOE como PP han castigado a Sevilla hurtándole las inversiones que por justicia necesitaba".

"Sevilla se ha quedado definitivamente atrás, como reconoce la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, en cuyos informes podemos comprobar que seguimos en el vagón de cola en cuanto a inversiones en infraestructuras se refiere. No existe ninguna ciudad europea del tamaño y población de Sevilla sin una red de Metro, como tampoco existe ninguna que no tenga ferrocarril entre su aeropuerto y su principal estación de tren. Sevilla se quedó anclada en los años 90 y desde entonces ningún gobierno se ha atrevido a invertir lo necesario en nuestra capital. Por eso Sevilla está perdiendo oportunidades de desarrollo".

Cristina Peláez ha valorado "el esfuerzo de la diputada de Vox Reyes Romero por plantear en el Congreso y ante el Gobierno de Sánchez las infraestructuras que Sevilla reclama para prosperar, porque estaremos de acuerdo que casi 40 años siendo la última en inversiones en infraestructuras es demasiado tiempo. Debe llegar ya el momento de Sevilla".

Por su parte, Reyes Romero, ha subrayado que seguirá "en esa línea, en recuperar las inversiones del Estado en la capital de Andalucía, muchas proyectadas e incluso comenzadas, pero que al final, hemos visto como las inversiones se desviaban a otras ciudades o regiones de España por puro interés electoral de los gobiernos de turno". "Vox seguirá defendiendo el Metro, la conexión ferroviaria entre San Pablo y Santa Justa, la SE40 y el resto de infraestructuras para la ciudad".

Romero ha criticado en paralelo "cómo los diputados por Sevilla de otros partidos políticos", partidos que igualmente apoyan la red completa de metro o el tren al aeropuerto, votan contra los textos concretos de Vox a cuenta de su contenido, defendiendo que sus iniciativas están destinadas a "recuperar las inversiones en infraestructuras o el incremento de efectivos del Cuerpo Nacional de Policía, por poner un ejemplo", toda vez que el Gobierno viene defendiendo que ha reactivado las actuaciones para la SE-40, que financia la mitad del tramo norte de la línea tres del metro y que tiene cubierta el 95 por ciento de las plazas policiales de Sevilla.

"Tenemos la firme convicción de seguir peleando por Sevilla en el Congreso, aunque sea en la más absoluta soledad, porque nos asiste la razón y en sentido común. No se trata de un problema presupuestario, no es eso. El problema es de voluntad política y de los intereses del PP y del PSOE que, cuando lo necesitan, desvían las inversiones de Sevilla hacia otros destinos porque saben que sus diputados por nuestra provincia no van a rechistar. Por eso llevamos casi 40 años de retraso y por eso vemos como otras capitales y regiones avanzan mientras Sevilla permanence estancada", ha enfatizado Romero.