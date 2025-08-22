Vox pide al alcalde de Sevilla que adopte medidas "inmediatas" para "mejorar la gestión" de Lipasam

La portavoz del grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, junto al concejal Fernando Rodríguez, durante su visita a las principales dependencias de Lipasam. - VOX-SEVILLA.

SEVILLA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, junto al concejal Fernando Rodríguez, ha visitado las principales dependencias de Lipasam para interesarse, sobre el terreno, de las condiciones laborales y organizativas de la empresa municipal. En este sentido, ha pedido al alcalde, José Luis Sanz, que "adopte medidas inmediatas que permitan mejorar la gestión de la empresa".

Según ha traslado Vox en una nota de prensa, durante la visita este pasado miércoles, Peláez ha manifestado que "no cambia en nada la opinión que mantenían hasta el momento, por lo que se puede afirmar con rotundidad que el problema de limpieza que sufre la ciudad es, principalmente, de gestión".

Asimismo, la portavoz ha añadido que han querido "conocer desde dentro que ocurre para que Sevilla no esté mas limpia que hace dos años", porque les "preocupa que por mucho que aprueban presupuestos e incluso modificaciones presupuestarias, por mucho dinero que se invierte y máquinas que se compran, nada o poco se avanza".

En este sentido, Peláez ha explicado que "si la conclusión es que hay dinero y maquinaria, y si se escucha a los propios trabajadores y sus representantes, el diagóstico es claro, si se mejora la gestión, la limpieza en Sevilla tendrá arreglo".

Finalmente, la portavoz municipal de Vox ha insistido al alcalde a que "adopte las decisiones que tenga que adoptar y se ponga al frente de la solución al problema, ya que los sevillanos no aguantan más y esta situación le pasará una enorme factura, porque es de las cuestiones más sensibles para los ciudadanos". Por último, le ha advertido al primer edil que "el tiempo corre y no precisamente a su favor".