Vox pide modificar los pliegos de licitación del IMD de Sevilla para mejorar la inversión de los centros deportivos

SEVILLA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla ha instado al Gobierno municipal del PP a que modifique los pliegos de licitación de los centros deportivos "de cara a mejorar las necesarias inversiones en este tipo de instalaciones", dependientes del Instituto Municipal de los Deportes (IMD).

El portavoz adjunto del grupo municipal de Vox, Fernando Rodríguez Galisteo, que ha visitado las instalaciones del CD San Roque, en compañía de coordinadores y vocales del distrito, ha valorado "el enorme beneficio que reporta este tipo de centros deportivos que, en este caso, es utilizado por más de 1.300 jóvenes que así se alejan de la calle y que, sin duda, cohesiona a todo un barrio", tal como señala la formación en una nota de prensa.

Asimismo, Galisteo ha lamentado que "tal y como están concebidos los pliegos de licitación del IMD, la carencia de inversiones es un tema irresoluble y que habrá que cambiar, pero al Gobierno local le falta valentía para modificarlo y capacidad de diálogo para buscar un consenso político".

Rodríguez Galisteo ha explicado que "cuando alguien opta a la explotación de unas instalaciones deportivas a través de licitación, las inversiones van por cuenta de los licitadores. El problema es que una vez que se adjudica la explotación a los licitadores, a éstos no les conviene hacer inversiones, dado que a los cinco años vuelve a salir la licitación y no les da tiempo de amortizar las inversiones, con el añadido de que no les puntúan esas inversiones dentro de la valoración a tener en cuenta a la hora de adjudicar las nuevas licitaciones".

"No tiene sentido que en los actuales pliegos, a los licitadores tampoco les puntúa el cumplimiento de todos los puntos comprometidos en la anterior licitación, el buen mantenimiento de las anteriores instalaciones, el número de equipos que mantiene en las distintas categorías y de usuarios; los resultados deportivos y la labor de cohesión social que los licitadores hacen a través del fomento del deporte en las instalaciones del IMD", ha añadido el portavoz adjunto.

En opinión de Rodríguez Galisteo, "constatamos la absoluta dejadez del IMD a la hora de inspeccionar las instalaciones, por lo que cabe concluir que no es consciente de las necesidades de inversión que tienen todas las instalaciones deportivas". En este sentido, "al no realizar las inspecciones, nadie controla el correcto cumplimiento de los baremos en las licitaciones, por lo cual se produce un agravio comparativo entre los que dedican las instalaciones a la labor de facilitar la práctica del deporte de los colectivos más desfavorecidos, frente a aquellos licitadores que dedican las instalaciones a la explotación del espacio para su beneficio".

Fernando Rodríguez Galisteo ha precisado que los gestores del citado club, para optar a la licitación, "han debido renunciar a recibir subvención municipal que sí puntúa en las licitaciones, frente a otros clubes que sí las reciben y que, obviamente, repercute a la hora de poder desarrollar inversiones de practicar más y mejor deporte o de hacer fichajes, que redunda directamente en los resultados deportivos de los distintos clubes".

"El Ayuntamiento debe dotar de personal suficiente para que el IMD pueda realizar las labores de inspección que tiene en encomendadas, así como la revisión de los pliegos para potenciar las licitaciones que sí cumplen las condiciones de las anteriores convocatorias a las que han optado tengan mayor valoración a la hora de acceder a una nueva licitación", ha concluido el concejal de Vox.