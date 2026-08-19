Vox propone colocar la bandera de Ceuta en el Ayuntamiento de Sevilla en solidaridad con el pueblo caballa

La bandera ceutí, izada a las puertas de la Casa Consistorial de Algeciras (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS

SEVILLA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Gonzalo García de Polavieja, ha solicitado formalmente, mediante una carta dirigida al alcalde, que la bandera de Ceuta sea colocada en la Casa Consistorial como muestra de apoyo al pueblo ceutí y como "reivindicación de la españolidad de Ceuta frente a las pretensiones y la presión de Marruecos".

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, ante la creciente "presión marroquí" sobre Ceuta y lo que califica como "inacción y falta de una respuesta firme por parte del Gobierno de España", las instituciones españolas "no pueden permanecer impasibles".

De esta manera, el Grupo municipal ha reclamado que el Consistorio realice un gesto público de respaldo a los ceutíes y a la condición española de la ciudad autónoma, en consonancia con iniciativas similares llevadas a cabo en Algeciras (Cádiz), que ya ha mostrado su solidaridad con la ciudad caballa mediante la colocación de su bandera.

En este sentido, el portavoz ha defendido que "Ceuta es España, los ceutíes son españoles y ninguna presión extranjera puede poner en cuestión esta realidad". "Mientras Marruecos mantiene sus pretensiones sobre territorio español, el Gobierno de España no puede mirar hacia otro lado", ha añadido.

Al hilo, García de Polavieja ha reclamado asimismo José Luis Sanz, que "esté a la altura de las circunstancias" y apoye esta propuesta, esperando que el resto de las fuerzas políticas representadas en el Ayuntamiento se sumen también a la iniciativa.

Además, Vox Sevilla ha subrayado que la colocación de la bandera constituiría un gesto de solidaridad con los ceutíes y, al mismo tiempo, una declaración pública de respaldo a la soberanía española sobre Ceuta y a la unidad de España, "frente a cualquier pretensión de cuestionarla".