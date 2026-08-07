Vox Sevilla celebra la supresión de ayudas municipales a proyectos de cooperación internacional: "Era un despilfarro"

El portavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Gonzalo García de Polavieja, con el concejal Javier Navarro - VOX SEVILLA

SEVILLA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Sevilla ha celebrado la supresión de las subvenciones destinadas a proyectos de cooperación internacional, una medida impulsada por la formación, que a su juicio permitirá destinar los recursos municipales a atender "las necesidades reales" de los sevillanos. "Gracias a nuestra firmeza, el Partido Popular ha tenido que eliminar una partida que suponía un auténtico despilfarro", han destacado.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, el portavoz de Vox Sevilla, Gonzalo García de Polavieja, ha asegurado que el Consistorio "tiene la obligación de priorizar el bienestar de los sevillanos y garantizar que cada euro de sus impuestos se destine a resolver sus problemas". "En un contexto de presión sobre los servicios públicos y de dificultades para muchas familias, no tenía ningún sentido seguir destinando dinero municipal a proyectos de cooperación internacional mientras siguen existiendo importantes carencias en nuestra propia ciudad", ha añadido.

De esta manera, el portavoz ha señalado que los sevillanos no los eligen para "financiar proyectos en terceros países", sino para "mejorar Sevilla y la calidad de vida de quienes viven aquí". "La solidaridad empieza por casa", ha defendido, por lo que ha considerado que la "prioridad" de la administración local "debe ser apoyar a las familias, a los mayores, a las personas con discapacidad, favorecer la conciliación y atender a quienes más lo necesitan en Sevilla".

Asimismo, García de Polavieja ha negado que esta decisión "suponga un cuestionamiento" del trabajo que desarrollan muchas entidades sociales, sino que ha respondido a un "criterio de responsabilidad en la gestión de los recursos públicos". A pesar de ello, ha asegurado que mientras Vox siga siendo influyente en la acción de gobierno, "no volverán a subvencionarse proyectos surrealistas que no aportan ningún retorno a los sevillanos y cuya financiación carecía de una justificación suficiente".

Al hilo, la formación con la que el Gobierno municipal del PP mantiene un pacto presupuestario, ha considerado que esta medida forma parte del compromiso adquirido con los sevillanos de "racionalizar el gasto público, eliminar partidas que no son prioritarias y orientar el presupuesto municipal hacia políticas útiles" que beneficien "directamente" a los vecinos de Sevilla.