Vox Sevilla pide en el Congreso respuestas ante las "graves" deficiencias de seguridad en el Psiquiátrico Penitenciario

Diputada nacional de Vox por Sevilla Reyes Romero - VOX

SEVILLA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Vox en el Congreso de los Diputados, a iniciativa de la diputada nacional por Sevilla Reyes Romero, ha registrado una batería de preguntas dirigidas al Gobierno de España para "exigir respuestas e intervenciones inmediatas" ante las "graves deficiencias de seguridad y la falta de personal" en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla.

Según ha indicado el conjunto en una nota, la inciativa parlamentaria responde a los "graves incidentes provocados por un interno especialmente conflictivo" que "prendió fuego a su celda, se autolesionó y agredió físicamente a varios trabajadores de la instalación".

Vox ha calificado esta situación como "insostenible" y ha trasladado por escrito al Ejecutivo central si tiene previsto reforzar la plantilla del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla para hacer frente al "déficit de personal existente y subsanar las graves deficiencias en sus infraestructuras".

Además, ha solicitado conocer si "adoptará medidas urgentes para garantizar la seguridad de los funcionarios y personal laboral del centro ante la escalada de agresiones e incidentes violentos denunciada".

Es más, el conjunto ha advertido de la "falta de cobertura de las plazas vacantes" y el "deterioro de las instalaciones", que "ponen en constante riesgo la integridad física tanto de los funcionarios penitenciarios como del personal laboral que presta servicio en el centro".