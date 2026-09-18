Vox Sevilla pide en el Congreso respuestas ante las "graves" deficiencias de seguridad en el Psiquiátrico Penitenciario

Diputada nacional de Vox por Sevilla Reyes Romero
Diputada nacional de Vox por Sevilla Reyes Romero - VOX
Europa Press Andalucía
Publicado: viernes, 18 septiembre 2026 10:56
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SEVILLA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Vox en el Congreso de los Diputados, a iniciativa de la diputada nacional por Sevilla Reyes Romero, ha registrado una batería de preguntas dirigidas al Gobierno de España para "exigir respuestas e intervenciones inmediatas" ante las "graves deficiencias de seguridad y la falta de personal" en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla.

Según ha indicado el conjunto en una nota, la inciativa parlamentaria responde a los "graves incidentes provocados por un interno especialmente conflictivo" que "prendió fuego a su celda, se autolesionó y agredió físicamente a varios trabajadores de la instalación".

Vox ha calificado esta situación como "insostenible" y ha trasladado por escrito al Ejecutivo central si tiene previsto reforzar la plantilla del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla para hacer frente al "déficit de personal existente y subsanar las graves deficiencias en sus infraestructuras".

Además, ha solicitado conocer si "adoptará medidas urgentes para garantizar la seguridad de los funcionarios y personal laboral del centro ante la escalada de agresiones e incidentes violentos denunciada".

Es más, el conjunto ha advertido de la "falta de cobertura de las plazas vacantes" y el "deterioro de las instalaciones", que "ponen en constante riesgo la integridad física tanto de los funcionarios penitenciarios como del personal laboral que presta servicio en el centro".

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