Vox Sevilla propone ubicar la Comisaría Local de Macarena en el antiguo cibercentro El Cubo de Macarena Tres Huertas

SEVILLA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vox Sevilla ha planteado trasladar la sede de la Policía Local del Distrito Macarena al antiguo cibercentro Macarena Tres Huertas, conocido como El Cubo, después de que el Gobierno municipal haya abandonado su instalación en el Hogar Social Virgen de los Reyes.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, el inmueble de El Cubo es de titularidad municipal y cuenta con una superficie construida de 387,78 metros cuadrados que Vox ha planteado adaptarlo a las necesidades del servicio, con espacios para atención al ciudadano, oficinas, vestuarios, zonas de trabajo y el resto de dependencias necesarias para el funcionamiento de la unidad.

Asimismo, han señalado la posibilidad de aprovechar el espacio deportivo anexo para habilitar una zona de estacionamiento de los vehículos policiales, evitando que los patrulleros tengan que permanecer estacionados en la vía pública, y adaptar los antiguos vestuarios para zonas de descanso y manutención de los agentes.

La propuesta permitiría, además, dar un nuevo uso a unos espacios municipales que, según han trasladado vecinos a la formación, "se encuentran actualmente infrautilizados", al tiempo que se recuperaría para el servicio público una zona que "lleva tiempo sin desarrollar plenamente la función para la que fue concebida".

UNA UBICACIÓN CON CONEXIÓN DIRECTA PARA LOS PATRULLEROS

Otro de los elementos que Vox ha considerado relevante es la ubicación de Tres Huertas, próxima a importantes vías de comunicación de la zona, lo que permitiría a los vehículos policiales incorporarse con rapidez a las principales arterias del Distrito Macarena y desplazarse hacia otros puntos de Sevilla.

Para VOX, la nueva sede debe responder no solamente a las necesidades administrativas de la Policía Local, sino también a una cuestión esencial: "que los agentes puedan salir a prestar servicio con rapidez y que los vehículos policiales dispongan de un espacio adecuado y seguro".

La formación ha señalado además que una sede policial en este punto permitiría reforzar la presencia policial en el entorno y atender de manera más directa "las incidencias que los vecinos vienen trasladando relacionadas con la convivencia y la seguridad".