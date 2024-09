Vox Sevilla rechaza un "límite arbitrario" paras las viviendas turísticas y descarta un "cheque en blanco" a Sanz

Avisa que el problema radica en el decreto autonómico y defiende la idea de implantar una suspensión temporal de nuevas licencias



La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, ha manifestado este jueves que la oposición de su grupo a las propuestas del Gobierno local en minoría del popular José Luis Sanz para limitar las licencias para viviendas turísticas deriva de que no comparte la idea de un "límite arbitrario"; con lo que este partido descarta un "cheque en blanco" al alcalde.

Cristina Peález ha dado cuenta en un comunicado de que este jueves ha sido celebrada una nueva reunión en torno a la debatida limitación municipal a las viviendas turísticas, a cuenta de la notoria proliferación de las mismas en los últimos años y las voces que advierten de su incidencia en el precio de los inmuebles residenciales al disminuir el número de los mismos, con la consecuente expulsión de la población local de las zonas de la ciudad con mayor afluencia de turistas, sobre todo el casco histórico y Triana.

Esta nueva reunión ha sido celebrada después de que en el pleno de junio no prosperase el documento definitivo de la regulación promovida por el Gobierno local para limitar a un máximo del diez por ciento sobre el total, el número de viviendas turísticas en cada uno de los 108 barrios de la ciudad; al votar en contra la oposición al completo, PSOE, Vox y Podemos-IU, que alegaban entre otros aspectos la no inclusión de sus aportaciones, la demanda de una regulación más dura y una suspensión temporal de las autorizaciones de obras para pisos y apartamentos turísticos.

Ya en julio, el Gobierno local en minoría del PP esgrimía un nuevo documento que incorporaba a la regulación la revisión del número máximo de pisos turísticos en las zonas de 'alto esfuerzo familiar' --donde se invierte más del 30% del sueldo en la vivienda--, en las zonas acústicamente saturadas y las patrimoniales; así como una revisión trimestral de los porcentajes de viviendas turísticas respecto a las residenciales.

No obstante, tras elevar el PP el documento por vía de urgencia al consejo de gobierno de la Gerencia de Urbanismo, los grupos de oposición, PSOE, Vox y Con Podemos-IU, se abstuvieron a la propuesta de debate urgente, que decayó al no contar con mayoría absoluta.

En aquellos momentos, el Grupo socialista avisaba de que la propuesta de los populares permitía pese a todo "23.000" pisos turísticos en la ciudad, en un marco en el que la suma de viviendas de uso turístico y apartamentos turísticos ya supondríae entonces el 67 por ciento de toda la oferta hotelera en Sevilla, superando a la oferta hotelera convencional.

En este contexto, el Gobierno local ha trasladado a la oposición este jueves "la licitación del estudio de revisión de la limitación" propuesta para las viviendas de uso turístico; con la idea paralela de "poner en marcha" entretanto la limitación del diez por ciento contenida en el documento rechazado por el pleno el pasado mes de junio al votar en contra la oposición.

Al respecto, la portavoz municipal de Vox ha mostrado su rechazo a las posiciones del Gobierno local. "El gobierno de Sanz ha venido, esta vez, con un pliego que no hemos podido siquiera leer, donde proponen iniciar un estudio para la elaboración de un nuevo informe que estudie, otra vez, el diez por ciento y, básicamente, que le demos un cheque en blanco en el pleno de septiembre", ha avisado.

"El Gobierno se enroca en su postura de no escuchar a la oposición y volvernos a decir que no es posible aplicar la moratoria, que no traemos propuestas y que aprobemos en el pleno de septiembre su propuesta de limitar al diez por ciento a todos los barrios por igual. Esto no lo podemos aceptar"; ha insistido.

El problema, según ha avisado Peláez, radica en el decreto de la Junta de Andalucía esgrimido por el Gobierno local para orquestar su propuesta de regulación municipal, pues el texto autonómico "no aclara y deja ambiguo qué grado de saturación es necesario para que las limitaciones tomadas por un ayuntamiento sean justificadas".

"No estamos de acuerdo en el diez por ciento como límite para toda la ciudad por igual. Es un límite arbitrario y entendemos que hay que realizar un análisis más riguroso a fin de establecer límites muy distintos según de la zona de la ciudad a la que nos refiramos", ha agregado, reclamando de nuevo una suspensión de las nuevas licencias, extremo imposible según el PP pero cuya aplicación anunciaba el pasado mes de julio el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz).