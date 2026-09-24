Vox sigue tensando el acuerdo con el PP en el Ayuntamiento de Sevilla y tilda de "incapaz" al alcalde: "Es frustrante"

SEVILLA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Gonzalo García de Polavieja, ha acusado al alcalde, José Luis Sanz, de "incapacidad para gestionar la ciudad, de incumplir los compromisos adquiridos con los sevillanos y de carecer de la ilusión necesaria para impulsar la transformación que Sevilla necesita", a la vez que ha calificado de "frustrante" el documento remitido por el Gobierno municipal sobre el grado de cumplimiento de los acuerdos presupuestarios suscritos con Vox.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, el documento remitido por el Ejecutivo municipal ha reflejado que "numerosas actuaciones permanecen en fases de estudio, planificación o tramitación", mientras otras se trasladan a futuros contratos o quedan condicionadas a actuaciones posteriores. "Estudiar, valorar o planificar puede ser un primer paso, pero no puede presentarse como si el compromiso estuviera cumplido", ha señalado.

"No creemos que el problema de José Luis Sanz sea que tenga intención de incumplir los acuerdos con Vox. El problema es que existe una evidente incapacidad para gestionar Sevilla y convertir los compromisos en realidades", ha criticado el portavoz.

En este sentido, Vox ha considerado que el problema "trasciende el grado de ejecución de unos determinados acuerdos presupuestarios", y ha indicado que se trata de un problema en el "modelo de gestión. "Sevilla necesita un Gobierno que tenga iniciativa, que tenga ambición y, sobre todo, que tenga ilusión por transformar la ciudad. Y nosotros no vemos esa ilusión en José Luis Sanz", ha achacado.

Asimismo, ha apelado a que los acuerdos presupuestarios "se plantearon con el objetivo de impulsar actuaciones concretas para mejorar Sevilla" y que, por tanto, el compromiso adquirido "no termina con su aprobación en un documento, sino que exige trabajo administrativo, presupuesto, contratación y ejecución".

García de Polavieja ha asegurado que "todos los puntos pactados con el PP que se han incumplido serán prioritarios dentro de poco menos de un año porque figuran en nuestro modelo de ciudad que pondremos en marcha desde el Gobierno" ha concluido el portavoz.