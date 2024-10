Vox tiende la mano al alcalde de Sevilla para la aprobación de las ordenanzas fiscales

La formación de Cristina Peláez muestra su "optimismo" de cara a que sean aceptadas sus principales propuestas

SEVILLA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, ha anunciado que su formación política presentará enmiendas a las ordenanzas fiscales para 2025; sin embargo, ha mostrado su "optimismo" ante "la intención del gobierno del PP de aceptar sus principales propuestas".

En una nota de prensa, Peláez manifesta al respecto que "estamos trabajando en las enmiendas que vamos a presentar a la propuesta de ordenanzas fiscales del Gobierno local, que pretendemos mejorar". En este sentido, "parece que esto puede ser un paso hacia un cambio de rumbo después del camino tan errático que llevaba el PP".

"Ahora vemos al gobierno receptivo a nuestras principales propuestas como las bonificaciones del IBI a las familias numerosas y la congelación de impuestos y tasas, aunque consideramos que se puede ser aún más ambicioso y comenzar a bajar los impuestos a los sevillanos, que es finalmente de lo que se trata", ha añadido Peláez.

En opinión de la portavoz de Vox, "cuando se abandonan posiciones impropias de un gobierno en minoría y se apuesta por la negociación, el acuerdo y el pacto, y se buscan propuestas positivas para el conjunto de los sevillanos y de sentido común, Sevilla avanza".

Para ello, Peláez ha esgrimido el acuerdo del equipo de gobierno con Vox que permitirá, "de manera inminente, frenar la proliferación de pisos turísticos, sin que haga falta aplicar moratoria porque la misma normativa la impone, o el Plan de Inversiones para los barrios o, si todo marcha bien, unas ordenanzas fiscales que alivie la presión impositiva a familias, trabajadores, autónomos y pequeñas y medianas empresas".

La portavoz municipal de Vox, no obstante, ha remarcado que "con una prueba no nos basta,l pues sigue siendo poco, por lo que habrá que confirmar que van en la dirección correcta y si han comprendido que, desde su posición de debilidad, debe entenderse con quienes, como Vox, desde un primer momento le ha tendido la mano en beneficio de la ciudad, no con quienes sólo trabajan con intereses partidistas y electorales".