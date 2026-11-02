Vueling programa 1,2 millones de asientos en Sevilla para la temporada de invierno y mantiene la ruta a Londres-Heathrow

Archivo - Un avión de Vueling se dispone a aterrizar en el aeropuerto de Sevilla, en foto de archivo - JOAQUÍN CORCHERO-EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vueling programará en Sevilla 1,2 millones de asientos de cara a su temporada de invierno, con una oferta de 14 conexiones directas. Además, la aerolínea extiende a este periodo la ruta a Londres-Heathrow, que complementa a la ya existente a Londres-Gatwick. Entre las novedades, la incorporación de la nueva ruta a Ibiza.

En el plano internacional, Vueling también consolidará los destinos internacionales desde Sevilla con un 20% de asientos adicionales en invierno, con la citada conexión a Londres-Heathrow, que suma cerca de 50.000 asientos y refuerzos en la conexión con París-Orly, que dispondrá de 95.000 plazas, según indican fuentes de la compañía a Europa Press.

De este modo, Sevilla conectará este invierno con Gran Canaria, Lanzarote, Tenerife-Norte, Fuerteventura, Barcelona, Bilbao, Valencia, Palma de Mallorca, Ibiza, Londres (Heathrow y Gatwick), París-Orly y Esauira (Marruecos).

La aerolínea dispondrá en el conjunto de la comunidad autónoma de un total de 38 rutas en los seis aeropuertos de Andalucía (Sevilla, Málaga, Granada, Jerez, Almería y Córdoba), que se traduce en unos tres millones de asientos.