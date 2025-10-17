El XXII Concurso de Pintura al Aire Libre 'Emilio Sánchez Perrier' arranca este sábado en Alcalá de Guadaíra (Sevilla)

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 17 (EUROPA PRESS)

Alcalá de Guadaíra (Sevilla) acoge este sábado el XXII Concurso de Pintura al Aire Libre 'Emilio Sánchez Perrier', que destaca la tradición artística local y su relación con el paisaje natural. El certamen, dotado con 1.800 euros en premios, se desarrollará del 18 al 26 de octubre. La primera jornada será para inscripciones y presentación de los espacios a pintar. Las obras se entregarán el día 26, cuando se anunciarán los ganadores.

El delegado de Patrimonio Histórico y Museos, Christopher Rivas, ha recordado en una nota que desde el año pasado este concurso de pintura lleva el nombre del pintor Emilio Sánchez Perrier para "honrar y difundir su figura como uno de los principales artífices del lugar de referencia que ocupa Alcalá de Guadaíra en la historia de la pintura de paisajes".

Además, ha explicado que Sánchez Perrier "introdujo una línea para potenciar el uso del cuaderno de apuntes como manera de analizar el paisaje y la toma de datos y referencias gráficas del natural, convertidas en verdaderas obras de arte, como segunda modalidad del concurso".

Rivas ha señalado que "la convocatoria sirve como un instrumento de divulgación del patrimonio histórico y natural de la ciudad, además de potenciar a autores emergentes, locales o andaluces a través del marco de este certamen, cuya dilatada trayectoria puede aportar a su currículum un valor añadido".

La cita pone en valor la tradición de la pintura ligada a los paisajes en Alcalá, gracias a los autores de la denominada 'Escuela de Alcalá', especialmente entre las décadas finales del siglo XIX y las primeras del XX, de la que Sánchez Perrier fue precursor y parte entre otros grandes artistas.

PREMIOS Y BASES DEL CERTAMEN

Las bases recogen que el certamen está abierto a la participación de todos los artistas mayores de edad que lo deseen. El tema único de la convocatoria será el patrimonio natural y monumental de Alcalá de Guadaíra, especificándose el lugar concreto de trabajo en el momento del inicio del concurso.

En cuanto a los premios, en el apartado de 'Pintura de caballete' se concederá un premio, dotado con 900 euros y obsequio conmemorativo. Un segundo premio, dotado con 600 euros y obsequio conmemorativo. Las obras merecedoras de estos dos premios quedarán en propiedad del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, y se incorporarán a las colecciones del Museo de esta ciudad.

En el apartado de 'Cuaderno de apuntes', habrá un premio único, dotado con 300 euros y obsequio conmemorativo. El cuaderno ganador quedará igualmente, en propiedad del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, y se incorporará a las colecciones del Museo de esta ciudad.

El 18 de octubre a las 10,00 horas se procederá a la inscripción en el concurso (libre y gratuita) y sellado de los soportes en el Museo de la Ciudad, sita en la calle Juez Pérez Díaz, s/n como inicio del concurso que se desarrolla hasta el 26 de octubre. No es obligatorio desarrollar el trabajo durante todos esos días, sino que cada participante puede elegir los días y horario que sean de su preferencia e interés, salvo los momentos de inicio y entrega, que serán obligatorios.