Alhama de Granada celebra del 3 al 10 de marzo su Carnaval, de Interés Turístico de Andalucía

Publicado 25/02/2019 14:59:23 CET

GRANADA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Alhama de Granada celebrará del 3 al 10 de marzo de 2019 sus fiestas del Carnaval, declarado Fiesta de Interés Turístico de Andalucía desde el año 2000.

El Carnaval de Alhama es una de las fiestas que mejor representa la identidad popular de los jameños y en él participa todo el mundo: niños, jóvenes, adultos y mayores, según informa en una nota la Diputación de Granada.

El concejal de Turismo del municipio, Ángel Muñoz, ha explicado en rueda de prensa que "hablar del Carnaval de Alhama de Granada es hablar de fiesta rural tradicional, pero también de manifestaciones artísticas y culturales por lo que supone de simbiosis de música, literatura, pintura y fotografía, e igualmente de cultura y conocimiento por lo que entraña de creatividad, diseño y originalidad.

Del 3 al 10 de marzo "alegres murgas y comparsas formadas por vecinos animarán las calles con coplas populares que hacen repaso de una forma irónica y satírica a los acontecimientos más notorios en la localidad durante el año".

Tan importantes como las comparsas y murgas son las máscaras y mascarones, vestidos con disfraces hechos con ropas antiguas y que cubren sus caras con trapos para no ser reconocidos mientras gritan impostando la voz para evitar ser reconocidos: ¡Ay que torpe que no me conoces! Una de las singularidades y atractivos de esta fiesta, que atrae a numeroso público, es la celebración del Domingo de Piñata, el día 10, cuando ya otros carnavales han finalizado.

En el Paseo del Cisne participan todas las murgas y comparsas y suelen salir a la calle grupos con diferentes 'artefactos' creados para la ocasión: vehículos modificados que acompañan al tema de la murga en cuestión, como un barco pirata, un tren, un dinosaurio, etc.

A lo largo de la festividad se celebrará además el concurso para la elección del cartel anunciador, el premio a la mejor máscara del Carnaval, y el tradicional Concurso de Fotografía Tony Raya.

El vicepresidente del Patronato Provincial de Turismo, Enrique Medina, ha felicitado al Ayuntamiento de Alhama por la celebración de esta fiesta de gran tradición y ha señalado "que este tipo de acontecimientos generan arraigo, contribuyen a crear lazos de la población con sus municipios y favorecen la prosperidad de las zonas rurales".