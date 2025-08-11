Antequera (Málaga) incrementa un 26,42% sus visitantes en el primer semestre y supera las 395.000 visitas

La teniente de alcalde de Turismo, Comercio y Patrimonio Mundial de Antequera (Málaga), Ana Cebrián, en rueda de prensa - AYTO ANTEQUERA

ANTEQUERA (MÁLAGA), 11 (EUROPA PRESS)

La teniente de alcalde de Turismo, Comercio y Patrimonio Mundial de Antequera (Málaga), Ana Cebrián, ha valorado este lunes que el municipio "continúa afianzando su posición como uno de los destinos turísticos de referencia en Andalucía".

Cebrián ha explicado que entre enero y junio la ciudad ha recibido un total de 395.290 visitantes, lo que supone un incremento del 26,42% respecto al mismo periodo del año pasado.

El perfil mayoritario de los turistas que llegan a Antequera se sitúa entre los 30 y 55 años, reforzando el carácter familiar del destino. Más de 123.000 visitantes han sido extranjeros, confirmando la tendencia al alza del turismo internacional tras la pandemia.

Por procedencia, Reino Unido se ha situado como principal mercado emisor con 8.181 visitantes, por delante de Francia (7.506) y otros países como Países Bajos o Noruega. En el ámbito nacional, la provincia de Málaga lidera las visitas dentro de Andalucía, mientras que a nivel estatal destacan la Comunidad de Madrid y Cataluña.

Asimismo, en cuanto a recursos turísticos, El Torcal encabeza la lista con cerca de 112.000 visitas, seguido por el Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera (93.000) y la Alcazaba-Colegiata de Santa María (34.830). Otros espacios como San Juan de Dios o la Oficina Municipal de Turismo "también han registrado incrementos notables en el número de visitantes".

Por otro lado, ha explicado que la ocupación hotelera media en este primer semestre ha sido del 50,88%, superando ligeramente la del año anterior (50,31%) pese al cierre del Hotel La Magdalena.

En cifras absolutas, ha precisado, 133.668 personas han pernoctado en hoteles, alojamientos rurales y viviendas turísticas de la ciudad, con picos de ocupación superiores al 75% en fechas como la Feria de Primavera o el puente del 1 de mayo.

"Más de la mitad de los turistas que pernoctan en Antequera lo hacen en hoteles de cuatro estrellas, lo que refleja un perfil de visitante de poder adquisitivo medio-alto", ha señalado.

Por otro lado, Cebrián ha subrayado que este crecimiento, sumado a que los meses de mayor afluencia están aún por llegar (agosto, otoño y periodos festivos), "permite prever que 2025 podría cerrar con cifras récord de visitantes".

Además, ha resaltado "el impacto económico positivo que esta tendencia supone para el conjunto del sector servicios, comercio y restauración de la ciudad, traduciéndose en generación de empleo y riqueza para Antequera".

"Estamos muy contentos con que el sector turístico siga creciendo y fortaleciéndose. No solo beneficia a hoteles y recursos patrimoniales, sino que impulsa todo el tejido económico local", ha concluido.