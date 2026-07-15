El Ayuntamiento de Mijas pone a disposición de los empresarios turísticos una herramienta de 'big data'

Tercera reunión de 'Mijas Lab-Clúster Turístico' - AYUNTAMIENTO DE MIJAS

MIJAS (MÁLAGA), 15 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mijas (Málaga) ha puesto a disposición de los empresarios turísticos una herramienta de 'big data' que permite conocer en tiempo real hasta 19 indicadores del sector y su evolución, lo que, según el Ayuntamiento, permitirá mejorar y adaptar la oferta a la demanda.

La alcaldesa de Mijas, Ana Mata, ha presentado este miércoles este recurso de inteligencia turística en la tercera reunión del 'Mijas Lab-Clúster Turístico' junto al concejal de Turismo, Francisco Jerez, en el chiringuito El Capricho.

La herramienta está desarrollada por Turismo y Planificación Costa del Sol, dependiente de la Diputación de Málaga. Permite conocer datos como la oferta de alojamiento, la concentración de turistas en el territorio, el precio hotelero, el empleo, las empresas turísticas o las previsiones de llegadas al aeropuerto de Málaga, entre otras.

Estos datos se actualizan con una periodicidad semanal, lo que facilitará a las empresas turísticas información clave para priorizar estrategias o reorientar decisiones de marketing o ventas. Los flujos turísticos están muy expuestos, por lo que contar con información constante ayudará a aprovechar las coyunturas positivas y a sortear con mayor garantía las negativas.

El director de Análisis e Inteligencia Turística de Turismo y Planificación Costa del Sol, Rafael Fuentes, ha estado presente en la reunión para detallar a los asistentes las ventajas de contar con una herramienta como la que ya está disponible para todos los empresarios turísticos del municipio.

El 'Mijas Lab-Clúster Turístico' ha tratado el nuevo Reglamento General de Costas que propone el Gobierno de España y que podría alterar notablemente su funcionamiento, ya que pretende introducir cambios en lo relativo a las concesiones, su superficie o las prórrogas de explotación.

Los empresarios han conocido por parte del concejal de Playas, Daniel Gómez, los pormenores del texto, que se trató en una reunión en el Senado el pasado 24 de junio con la presencia de los ediles de los municipios costeros. El 'Mijas Lab' ha acordado exigir al Gobierno de España la suspensión del anteproyecto reglamentario y que retome el diálogo con las autonomías, ayuntamientos y sectores afectados.

Por otra parte, la reunión ha contado con la presencia de miembros de la Policía Local y de la Guardia Civil, que han intervenido a petición de los empresarios en relación a la vigilancia de las zonas turísticas, aledaños de los campos de golf y de los hoteles del municipio.

La directora del Centro Andaluz de Formación Integral en Industrias del Ocio (CIO) Mijas, Raquel Hidalgo, ha comunicado al 'Mijas Lab' la aportación del organismo al turismo de congresos en Mijas, con su calendario de celebraciones y organización de citas.

Por último, el 'Mijas Lab-Clúster Turístico' ha aprobado la inclusión como nuevo miembro nativo de la Asociación Caleña de Empresarios y Comerciantes (ACEC), cuya junta directiva ha estado representada por su presidente, Juan Antonio Gambero, y su secretaria, Mariana Pérez.

La alcaldesa ha dado la bienvenida al nuevo colectivo y ha ofrecido la cooperación del Ayuntamiento de Mijas para que su actividad sea beneficiosa para el conjunto del municipio.