Agentes especializados en el sector turístico de Centroamérica visitan Córdoba el alcalde, José María Bellido, y la delegada de Turismo, Marián Aguilar. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de una treintena de agentes especializados en el sector turístico de Centroamérica han visitado Córdoba en una estancia cuyo objetivo ha sido conocer de primera mano los recursos y posibilidades que ofrece la ciudad para incluirla en los principales circuitos internacionales de turismo premium y de congresos, segmentos en los que estas agencias tienen un peso relevante.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, junto a la teniente de alcalde delegada de Turismo, Marián Aguilar, ha recibido a dicha misión comercial, organizada por el Grupo Avoris-Special Tours en colaboración con Iberia, Air Europa y el Ayuntamiento de la ciudad.

Esta visita responde a la línea de trabajo que sigue el Ayuntamiento, en el marco de la mesa de trabajo creada en el seno de CECO, con el reto de arbitrar medidas que permitan paliar los efectos negativos de la suspensión del servicio ferroviario por el trágico accidente de Urda. Entre dichas medidas se abordó la necesidad de que perfiles como los que integran esta visita conozcan Córdoba para así ofrecer el destino en sus paquetes turísticos.

En una nota, el alcalde ha indicado que "con acciones como esta, Córdoba continúa trabajando para ampliar su proyección internacional, diversificar sus mercados emisores y atraer un turismo de mayor valor añadido, capaz de generar oportunidades para el tejido empresarial local y contribuir al desarrollo turístico y económico de la ciudad".

Bellido ha apuntado que este tipo de iniciativas "son ahora más importantes aún, porque tenemos que encontrar otros cauces para que el turismo no se resienta cuando están cortadas nuestras comunicaciones con Madrid por tren" y ha añadido que "es la segunda desconexión de la alta velocidad ferroviaria que sufrimos en un año". "La historia, lamentablemente, se repite para una ciudad que tiene en el turismo a uno de sus principales motores económicos", ha expresado.

GENERACIÓN DE VALOR ECONÓMICO

El segmento premium está caracterizado por su mayor capacidad de generación de valor económico para los destinos y por un modelo de viaje que, adecuadamente gestionado, favorece un turismo más sostenible y respetuoso con el entorno.

Al mismo tiempo, la acción responde a la voluntad de consolidar Córdoba como una ciudad especialmente atractiva para la celebración de reuniones corporativas y viajes de incentivo, poniendo en valor su patrimonio excepcional, su oferta cultural y gastronómica, sus experiencias diferenciadoras y su capacidad para ofrecer propuestas exclusivas en un entorno único.

El programa de la visita ha comenzado en el Centro de Recepción de Visitantes, donde se ha realizado una presentación del destino en la que se han dado a conocer los principales recursos y atractivos de la ciudad, así como su capacidad para acoger encuentros profesionales, reuniones corporativas y programas de incentivos dirigidos a clientes y equipos de grandes compañías.

Asimismo, los agentes han podido descubrir algunos de los principales monumentos y enclaves patrimoniales de Córdoba a través de una visita guiada y teatralizada, una propuesta que ha permitido mostrar las posibilidades de combinar patrimonio, cultura y experiencias singulares. La gastronomía local ha ocupado también un lugar destacado en el programa, dado que constituye uno de los elementos más valorados por este perfil de visitante a la hora de elegir un destino para sus encuentros y viajes de incentivo.

La promoción de Córdoba en los mercados centroamericanos podrá tener continuidad y un nuevo impulso a través de un encuentro profesional que la Oficina Española de Turismo en México está preparando para el próximo año. La iniciativa prevé reunir a distintos destinos españoles con potencial para este segmento y a representantes de las principales empresas y corporaciones de países de Centroamérica y Norteamérica que buscan en Europa enclaves singulares para organizar sus encuentros profesionales y programas de incentivos.