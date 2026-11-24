Asistentes al segundo encuentro del ciclo Comercio 360, con una jornada en la que se ha debatido sobre la alianza estratégica que deben mantener el turismo, la cultura y el comercio de cercanía, en el Centro de Recepción de Visitantes de Córdoba. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Recepción de Visitantes de Córdoba ha acogido este martes el segundo encuentro del ciclo Comercio 360, con una jornada en la que se ha debatido sobre la alianza estratégica que deben mantener el turismo, la cultura y el comercio de cercanía. Organizada por la Federación Provincial del Comercio de Córdoba (Comercio Córdoba), esta cita llega a su ecuador tras la mesa celebrada en octubre en torno a la incidencia de la inteligencia artificial en el sector.

Esta reunión ha profundizado en cómo estos tres sectores pueden reforzar su colaboración para generar más actividad económica, empleo, consumo y oportunidades empresariales, tanto en Córdoba capital como en el conjunto de la provincia. Así, las intervenciones han girado en torno a la idea central de que "Córdoba cuenta con una importante capacidad de atracción turística y cultural, pero que el reto a futuro no debe limitarse a incrementar solamente el número de visitantes".

También, se ha debatido sobre la necesidad de conseguir que una mayor parte del valor económico que generan los viajeros revierta en el territorio y, especialmente, en el tejido comercial y empresarial local. Para la gerente de Comercio Córdoba, Inma Martín, "el objetivo es avanzar hacia un modelo en el que el comercio de cercanía forme parte reconocible de la experiencia del visitante, junto al patrimonio, la cultura, la gastronomía y el ocio".

Martín ha incidido en que Comercio Córdoba considera "necesario que el sector comercial tenga una presencia activa en los espacios y órganos donde se diseñan, planifican, promocionan y evalúan las políticas turísticas", que ha sido otro de los asuntos que han salido a colación durante la jornada. La gerente de la federación ha destacado que "el sector no puede seguir siendo un espectador en la gestión del turismo" y ha reclamado "mejores infraestructuras para mejorar la actividad económica de la provincia".

"EL FUTURO DEL TURISMO DEPENDE DEL APOYO DE LOS RESIDENTES"

La ponencia principal ha corrido a cargo de Guy Bigwood, CEO de Global Destination Sustainability Movement, quien ha abordado experiencias internacionales que conectan turismo, cultura y comercio local, además de referirse en los retos económicos y ambientales a los que se enfrenta Córdoba para potenciar la llegada de visitantes y mejorar su impacto en el comercio.

Así, ha afirmado que "las mejores ciudades para visitar tienen que ser también las mejores ciudades para vivir". Igualmente, ha abogado por "mantener la vida en los centros históricos, como es el caso de Córdoba, ya que el futuro del turismo depende del apoyo de los residentes".

Tras su exposición, se ha celebrado una mesa redonda con el economista y catedrático Santiago Niño Becerra, el presidente de Barcelona Oberta Gabriel Jené y el empresario y expresidente de El Corte Inglés Dimas Gimeno. La jornada ha estado presentado y moderado por el periodista de Onda Cero Carles Lamelo.

"2027, UN AÑO DECISIVO PARA CÓRDOBA"

En la inauguración de la jornada, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha resaltado "el acierto de Comercio Córdoba a la hora de organizar estas jornadas por el nivel de sus ponentes" y ha confiado en "la recuperación de la conectividad de la ciudad, ya el 70% de los viajeros que se desplazan a Córdoba lo hacen a través del transporte ferroviario".

Al respecto, Bellido ha destacado que "2027 será un año decisivo para Córdoba" y ha pedido "trabajar con mimo para que la ciudad siga siendo un referente de las ciudades patrimonio de España".