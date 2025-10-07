Córdoba lleva sus 'tesoros gastronómicos' a la feria internacional de cocina de San Sebastián

CÓRDOBA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Córdoba, a través de la Delegación de Turismo, está presente en San Sebastián Gastronómica, una feria internacional de cocina que se presenta como una de las más prestigiosas citas de la alta gastronomía. En dicha cita, que se celebra desde este lunes y hasta este miércoles, Córdoba promociona su cocina de la mano de varios chefs y con productos que identifican a la tierra.

Así, son dos acciones las que se han desarrollado "con el objetivo de promocionar nuestra buena mesa y lo hacemos en una de las ferias del sector de la alimentación más importantes del mundo, donde se muestran las principales tendencias y desafíos de los mejores fogones de España y de fuera de nuestras fronteras", según ha comentado en una nota la teniente de alcalde delegada de Turismo, Marián Aguilar, presente en esta edición de Gastronómika.

La primera de ellas, llamada 'Tesoros gastronómicos de Córdoba', se ha llevado a cabo en el casco histórico de San Sebastián, en dos tradicionales bares de pintxos donde se ha dado a degustar a los presentes dos de los platos con sabor cordobés. Se trata de la mazamorra cordobesa, elaborada por el chef Manuel Gómez, del Restaurante Ermita de la Candelaria, que se ha podido degustar en el bar MuxuMartin. El salmorejo cordobés ha sido el otro plato del que han podido disfrutar, en este caso, los presentes en el bar Martínez, de la mano del chef Paco Villar, del Restaurante Terra Olea.

La segunda acción ha tenido lugar en la propia feria, concretamente en el estand de Gustos del Sur de la Junta de Andalucía, donde se ha realizado un 'showcooking' con los chefs Manuel Valera, de Restaurante El Envero, y Rafael Castellón, de Bodegas Campos. El primero ha elaborado unas alcachofas a la montillana con jamón del Valle de los Pedroches y el segundo unas gildas con productos de otoño de la dehesa.

"PILAR FUNDAMENTAL"

Aguilar ha destacado que "dentro de nuestro objetivo de dar a conocer la rica y variada oferta gastronómica de Córdoba figura la presencia en las principales ferias del país, y por ello estamos en San Sebastián con varias acciones con las que mostrar todas nuestras potencialidades".

La delegada, quien ha hecho hincapié en que "la gastronomía es un pilar fundamental de la oferta turística de la ciudad", ha agradecido a los cocineros que han participado en esta acción y la colaboración de los bares de San Sebastián, dado que "es muy importante para nosotros como destino poder mostrar una de nuestras principales señas de identidad gastronómicas en la cuna de la gastronomía donostiarra".

Igualmente, ha resaltado "la magnífica labor que desarrollan los cocineros y restaurantes de Córdoba, que son los mejores embajadores de nuestra cocina y contribuyen con ello a que nuestra gastronomía sea un referente nacional e internacional".