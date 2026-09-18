La Costa del Sol apuesta por el turismo idiomático ante estudiantes internacionales de la Escuela Cervantes de Málaga

Presentación a alumnos internacionales en la Escuela Cervantes de Málaga. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha realizado dos presentaciones dirigidas a estudiantes internacionales de la Escuela Cervantes con el objetivo de acercarles la oferta turística de la provincia y poner en valor el turismo idiomático como vía para conocer Málaga a través del aprendizaje del español.

La primera de las presentaciones, llevada a cabo por profesionales del organismo de la Diputación de Málaga, ha acercado la riqueza de la cultura malagueña a un grupo de estudiantes alemanes procedentes de distintos centros de educación superior y de una universidad técnica, mientras que la segunda charla contó con la participación de estudiantes británicos.

Los participantes han podido conocer las posibilidades que ofrece la provincia más allá de la formación lingüística, con especial atención a sus recursos artísticos, gastronómicos y patrimoniales.

El director gerente de Turismo Costa del Sol, Antonio Díaz, ha destacado a través de un comunicado, el interés de acercar el destino a este perfil de visitante: "El turismo idiomático tiene un enorme valor porque el estudiante no se limita a aprender una lengua, sino que entra en contacto directo con nuestra cultura y nuestra forma de vida", ha señalado.

En este sentido, Díaz ha apuntado que la estancia vinculada al aprendizaje del español permite a los estudiantes conocer la Costa del Sol "desde una perspectiva diferente" y establecer "un vínculo mucho más cercano con el destino".

Las presentaciones han servido asimismo para mostrar las distintas posibilidades de ocio y conocimiento de la provincia durante el periodo formativo, de manera que el aprendizaje del idioma pueda complementarse con el contacto con el territorio y con su sociedad.

Díaz ha explicado la gran oportunidad que tienen los estudiantes extranjeros en Málaga durante su estancia para integrarse en la sociedad: "Queremos que esa experiencia académica esté también asociada a todo lo que ofrece la provincia y que, cuando regresen a sus países, se lleven consigo un conocimiento más amplio de la Costa del Sol", ha explicado.

La participación de estudiantes procedentes de Alemania y Reino Unido ha permitido, según afirma la Diputación, "acercar la oferta turística provincial a dos mercados europeos y reforzar el contacto con un perfil de visitante que puede mantener su relación con el destino una vez finalizado su periodo de formación".