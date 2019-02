Destacan el "éxito" del Connections Luxury en Málaga, evento de turismo de lujo con más de un centenar de profesionales

Publicado 25/02/2019 15:57:13 CET

MÁLAGA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los responsables del Connections Luxury, uno de los eventos de referencia en el segmento de turismo de lujo a nivel mundial han calificado de "éxito" este evento, organizado conjuntamente por Turismo Costa del Sol, el Ayuntamiento de Málaga y Turismo Andaluz y que ha reunido a los líderes internacionales del turismo de lujo.

El evento ha contado con la participación de 100 profesionales del sector: 50 proveedores y 50 agencias especializadas procedentes de América, Asia, Europa y Oceanía (EEUU, Venezuela, Argentina, México, Rusia, Israel, India, Japón, Emiratos Árabes Unidos, Holanda, Grecia, Suecia, Suiza, Francia, Irlanda, Alemania, Italia, Polonia, Holanda, Bélgica y Australia).

Este hecho, según han indicado en un comunicado desde la organización, ha permitido mantener conversaciones acerca de las tendencias y desafíos que se presentan ante el mercado y establecer las bases para unas relaciones comerciales duraderas entre todas las partes.

Como balance de este evento "sin precedentes en España", los asistentes han trasladado a los organizadores el haber tenido "una experiencia fantástica".

La apuesta por asociarse con Connections, red líder de eventos, acogiendo el Connections Luxury "contribuye a impulsar el interés de la Costa del Sol entre los viajeros de lujo", según ha señalado el presidente de la Diputación, Francisco Salado. De esta manera, ha agregado, se refuerza "una de las fortalezas del destino como son los establecimientos de calidad y de lujo".

El segmento de elite de la Costa del Sol mueve una media de 500.000 turistas anuales, con un gasto medio que supera los 600 euros diarios y que cuenta con 21 establecimientos hoteleros de cinco estrellas y cinco estrellas Gran Lujo.

El Gran Hotel Miramar de Málaga capital ha constituido la sede del evento: el primer gran hotel de lujo construido en la ciudad y miembro de The Leading Hotels of the World. Además, los invitados tuvieron la oportunidad de alojarse en este edificio histórico que ha sido restaurado y que, tras una inversión de 65 millones de euros, está previsto que se convierta en uno de los grandes centros de lujo en Europa.

María del Mar Martín Rojo, concejala del Área de Turismo y Promoción del Ayuntamiento de la capital, por su parte, ha insistido en que están "muy satisfechos de la celebración del Connections Luxury" en la ciudad.

"El posicionamiento de Málaga como destino para el turismo de lujo está en pleno auge y este evento puede suponer un punto de inflexión en este recorrido", ha manifestado, destacando que los participantes "se mostraron gratamente sorprendidos por la calidad, la diversidad y la exclusividad de los equipamientos y de las actividades que pudieron experimentar in situ, como la cena en el Museo Automovilístico y de la Moda con pasarela incluida".

En 2018 la ciudad batió un récord con la celebración de 300 eventos, más de 100.000 participantes y un impacto económico cercano a los cien millones de euros, ha expuesto.

Lanzado en 2014, España se convierte en el noveno país en acoger el Connections Luxury, después de Reino Unido, Abu Dhabi, Argentina, Brasil, China, Italia, Portugal y Tailandia, lo que fortalece el posicionamiento de la Costa del Sol como destino emergente en segmento de lujo.