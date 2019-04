Las empresas participantes en la cumbre WTTC prevén inversiones de más de 1.780 millones de euros en España

Publicado 02/04/2019 13:09:56 CET

La industria mundial del turismo debate en Sevilla sus "retos, desafíos y oportunidades" con Obama como conferenciante estrella

SEVILLA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las más de 140 grandes empresas que participan desde este martes en Sevilla en la cumbre anual del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC por sus siglas en inglés) planean inversiones globales de más de "dos billones" de dólares, es decir más de 1.780 millones de euros, con relación a su oferta y servicios en España, según ha anunciado durante la presentación del evento Gloria Guevara, presidenta de la citada organización internacional.

Guevara ha participado este martes en Sevilla en la presentación oficial de esta cumbre, la número 19 que celebra el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, junto con la secretaria de Estado de Turismo, Isabel María Oliver; el vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín; y el alcalde de Sevilla, Juan Espadas.

En este contexto, la presidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo ha defendido que este cónclave internacional del sector turístico es "el evento más importante del planeta" con relación a dicha actividad.

De hecho, ha precisado que esta XIX edición del congreso que anualmente celebra el Consejo Mundial de Viajes y Turismo arranca con todo un "récord" en materia de participación, pues la anterior cumbre, celebrada en Buenos Aires (Argentina), reunió a "casi 1.300" profesionales, expertos, altos directivos y mandatarios relacionados con el sector turístico, mientras para el encuentro de Sevilla el pasado viernes estaban acreditadas más de 1.650 personas, a las que se sumarán otros profesionales y directivos que aunque no se hayan registrado oficialmente, pueden acudir al mediar "invitación" formal para ellos.

Entre estas más de 1.650 personas, según ha detallado, figuran representantes de más de 140 empresas de carácter "líder" en el sector turístico internacional, pues no en vano para el evento está prevista la asistencia de unos 110 presidentes o altos directivos de cadenas hoteleras como Hilton, IHG, JLL o Meliá; empresas de medios de pago como Mastercard, Visa American Express, UnionPay o Global Exchange Group; centrales de reservas como Expedia, Amadeus o Airbnb; editoras medios de comunicación como CNN, CBS, National Geographic, Beautiful Destinations o Travel + Leisure; aerolíneas como Air Asia, Iberia o IAG; turoperadores como TUI o Thomas Cook; navieras de cruceros como MSC Cruises; empresas de turismo de lujo como Abercrombie & Kent, Virtuoso, The Board o Relais & Châteaux; fondos de inversión como Empire State Realty Trust, Value Retail, KSL Capital Partners y Oliver Wyman; páginas web de orientación y planificación turística como TripAdvisor; agencias de viajes como la mayor de Japón, JTB Corp: empresas tecnológicas como Hyperloop Transportation Technologies; consultoras y empresas de mercadotecnia como McKinsey & Partner o NYC & Company; e institutos de estudios y universidades, como la de Harvard o The Global Institute for Tomorrow.

OBAMA Y OTRAS PERSONALIDADES MUNDIALES

Junto con estos miembros del mundo empresarial, según Guevara, participarán numerosos altos dirigentes de varios países, encabezados por el expresidente de Estados Unidos Barack Obama; la primera dama de Kenya, Margaret Kenyatta; el expresidente de México Felipe de Jesús Calderón, o los representantes de los departamentos estatales de Fronteras de Estados Unidos y Gran Bretaña, completando una plana de "más de 40 delegaciones" gubernamentales entre las que destacarían las procedentes de China y Japón, por ejemplo.

A colación, Gloria Guevara ha expuesto que después de que la cumbre del Consejo Mundial de Viajes y Turismo celebrada el año pasado en Buenos Aires se saldase con el anuncio de inversiones globales por importe de "dos billones de dólares" por parte del sector turístico internacional en Argentina, en este caso las empresas participantes en este cónclave mundial tendrían previstas inversiones "superiores" a dicha cifra en sus servicios y recursos en España, según un sondeo realizado por la organización entre más de 20 de las entidades que acuden a Sevilla.

Aludiría, así, a unas inversiones privadas por importe de más de 1.780 millones de euros previstas por estas empresas "durante los próximos años", para mejorar sus recursos, oferta y servicios en España y, a la vez, "generar más crecimiento y empleo". Al respecto, Gloria Guevara ha defendido el "beneficio económico y social" ligado al turismo, exponiendo que dicho sector copa uno de cada cinco nuevos empleos en el ámbito mundial y su plantilla global está ocupada al 50 por ciento por mujeres, es decir que se trata de una actividad especialmente "incluyente".

En cualquier caso, desde este martes al jueves, esta cumbre del Consejo Mundial de Viajes y Turismo está destinada a "escribir el futuro del sector" a través de 17 encuentros, debates, reuniones y eventos, las ponencias de más de cien oradores con Barack Obama al frente y "negociaciones y acuerdos" comerciales, para afrontar los "retos y desafíos" del turismo y además visualizar las nuevas "oportunidades".

LAS "INMEJORABLES CIFRAS" TURÍSTICAS DE ESPAÑA

La secretaria de Estado de Turismo, Isabel María Oliver, ha defendido de su lado que España sigue ocupando una posición "líder" en el escenario turístico mundial, con "inmejorables cifras" que se suceden una y otra vez. Y es que tras cerrar 2018 con 82,8 millones de turistas recibidos, el sector turístico español contabilizó entre enero y febrero de este año un alza del 3,3 por ciento en el gasto medio de los turistas que visitan el país, así como un repunte del tres por ciento en el número de viajeros, siempre con relación al mismo periodo de 2017.

Tales cifras son de especial importancia, según la secretaria de Estado de Turismo, al corresponder a meses "de pleno invierno", extremo que a su juicio prueba la "magnífica oferta turística de España, que va más allá del sol y la playa", así como la "diversificación" de dicha oferta.

Juan Marín, de su lado, ha recordado que en ese contexto, Andalucía cerró 2018 con "casi 31 millones" de turistas y las autoridades turísticas andaluzas y el sector de la región están actualmente inmersos en una "estrategia" destinada a explorar "nuevos mercados" emisores de viajeros, lo que le ha llevado a considerar que la celebración de la cumbre anual del Consejo Mundial de Viajes y Turismo en Sevilla constituye "una gran oportunidad" para el conjunto del turismo de Andalucía, al que ha llamado a "seguir haciendo las cosas muy bien".

Finalmente, el alcalde de Sevilla ha corroborado que el cónclave supone "una oportunidad muy importante" para la proyección de España, Andalucía y Sevilla, agradeciendo al Consejo Mundial de Viajes y Turismo la confianza depositada en la ciudad para celebrar en la capital andaluza "la gran cita anual de la industria turística mundial".