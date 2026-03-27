Un estudio de la Universidad de Jaén (UJA) aporta claves para la gestión de destinos de naturaleza

Turistas por el río Cerezuela, en Cazorla - UJA

JAÉN 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigadores de la Universidad de Jaén (UJA), a través del Laboratorio de Análisis e Innovación Turística (LAInnTUR), ha publicado un nuevo estudio científico que analiza cómo se comportan los turistas ante la sostenibilidad en destinos de naturaleza, al tiempo que se aportan claves para la gestión de dichos destinos.

El artículo, titulado 'Explorando el turismo pro-sostenible en destinos naturales: un estudio de caso en una reserva de la biosfera', ha sido publicado en la revista científica International Journal of Sustainable Development & World Ecology, una de las publicaciones académicas de referencia en el ámbito del desarrollo sostenible y la gestión ambiental a escala internacional.

El trabajo, firmado, entre otros, por los investigadores de la UJA Juan Ignacio Pulido, Isabel Carrillo y Jairo Casado, analiza el comportamiento de 1.188 turistas que visitaron el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, uno de los espacios naturales protegidos más importantes de Europa.

Los autores identifican tres grandes perfiles de turistas según su relación con la sostenibilidad: turistas pro-sostenibles --con mayor sensibilidad ambiental y social--, turistas individualistas --más orientados al confort y a la optimización económica del viaje-- y turistas críticos --muestran menor implicación en comportamientos sostenibles--).

Uno de los resultados más relevantes del estudio revela la existencia de una brecha entre las actitudes y el comportamiento real de los turistas. Aunque una parte importante de los visitantes declara valorar positivamente la sostenibilidad, más del 70 por ciento no está dispuesto a pagar más por servicios turísticos sostenibles.

Además, el análisis demuestra que variables socioeconómicas como la edad, el nivel educativo o los ingresos influyen significativamente en la disposición a contribuir económicamente a iniciativas sostenibles en los destinos turísticos.

Los resultados de la investigación aportan herramientas útiles para la gestión de destinos turísticos, especialmente en espacios naturales protegidos. De hecho, el estudio demuestra que no todos los turistas responden de la misma manera a las políticas de sostenibilidad, por lo que las estrategias de gestión deben adaptarse a los distintos perfiles de visitantes.

Asimismo, los resultados muestran que los incentivos económicos o fiscales pueden incrementar significativamente la disposición de los turistas a apoyar financieramente iniciativas de sostenibilidad, lo que abre nuevas vías para el diseño de políticas públicas innovadoras en turismo sostenible.

Este trabajo se enmarca en una línea de investigación desarrollada por este grupo de investigadores de la UJA centrada en la sostenibilidad turística, el análisis del comportamiento del visitante y la inteligencia turística aplicada a la gestión de destinos.

El objetivo de estas investigaciones es generar conocimiento científico útil para los gestores públicos y los empresarios del sector turístico, contribuyendo a mejorar la planificación y el desarrollo de destinos más sostenibles y competitivos.