Hosteleros de Huelva, "satisfechos" con la Semana Santa consideran que "ya se empieza a salir del túnel"

HUELVA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación Provincial de Bares, Restaurantes y Cafeterías de Huelva (Bareca), Rafael Acevedo, ha mostrado su "satisfacción" por el comportamiento de la demanda durante esta Semana Santa, ya que "después de estos dos años se puede comenzar a hablar de que el sector comienza a salir del túnel".

En declaraciones a Europa Press, Acevedo ha explicado que la primera parte de esta Semana Santa "no estuvo mal, pese a la lluvia", pero ha sido la segunda parte "la que ha sido espléndida", tanto es así que "en la Sierra y en la Costa se ha registrado un cien por cien de ocupación en la restauración".

"En números, me atrevería a decir que se ha hecho entre un 10 y un 15 por ciento menos que en 2019, pero después de estos dos años, ya podemos hablar y dar otros números", ha manifestado el presidente de Bareca.

Por tanto, Acevedo ha indicado que hay que "ser optimistas" con el resto del año, porque este periodo ha sido un "gran balón de oxígeno" para el sector y ya "se puede comenzar a hablar de que, más o menos, se está saliendo del túnel".

No obstante, ha expresado la "preocupación" del sector ante la escala de los precios de la luz y de los combustibles y cómo puede afectar en el comportamiento de los clientes, ya que "la economía de las familias al no estar pasando por el mejor momento y la reactivación de todas las fiestas, romerías y demás, quizás no pueda haber dinero para todo y las personas tengan que elegir una u otra", por lo que, "es un escenario que el sector está evaluando en estos momentos".

Por otro lado, el presidente de Bareca también ha alertado de que el sector "sufre" de falta de mano de obra, ya que "los profesionales que tradicionalmente han trabajado en estos establecimientos han tenido que buscarse la vida en otras profesiones como la construcción o el campo", puesto que la hostelería " ha sido uno de los sectores que más dificultades han tenido durante estos años de pandemia debido a los cierres y limitaciones".