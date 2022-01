H&T reúne en Fycma las novedades tecnológicas y de innovación más sostenible para industrias hotelera y hostelera

MÁLAGA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

H&T, Salón de Innovación en Hostelería albergará del 7 al 9 de febrero una nueva edición del 'Foro de Innovación', un contenido especializado y de gran interés para las empresas y profesionales de la hostelería y las industrias hotelera y turística por su capacidad para fomentar el análisis, el debate y el conocimiento en torno a temas de actualidad y con repercusión para el crecimiento y mejora de la competitividad de estos sectores.

Cabe destacar que la consolidación de espacios y programas de esta temática en el salón han ido ligados a la evolución de estos ámbitos, donde los negocios están avanzando hacia nuevos modelos más digitales, sostenibles y orientados a la excelencia con la innovación como protagonista de sus servicios, productos y procesos, según han indicado desde el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma), organizador del evento.

Para profundizar en estas cuestiones, H&T reunirá a un elenco de expertos internacionales como Manuel Alejandro Cardenete, presidente de Necstour (European Regions for Competitive and Sustainable Tourism) y viceconsejero de Turismo de la Junta de Andalucía; y José María de Juan Alonso, vicepresidente de la European Alliance for Responsible Tourism and Hospitality y miembro del Consejo Directivo de la International Social Tourism Organization.

También estará Marta Marcos, vicepresidenta senior de Tecnología de la Información y Sistemas en el Grupo NH Hotels; Fernando Fernández, vicepresidente de Desarrollo de Apple Leisure Group; Teodora Jilkova, responsable de Relaciones Internacionales, Gestión de Proyectos y Eventos de Veritas Cluster y CEO del Convention Bureau de Bulgaria, o Edouard du Coudray, responsable Internacional en la Associazone Startup Turismo de Italia.

En este sentido, el programa del 'Foro de Innovación' contará con paneles temáticos y conferencias sobre las claves para el crecimiento de la hostelería o el impacto de la digitalización en este sector, la innovación sostenible como base para el futuro del turismo, la gestión integral de los destinos y los nuevos perfiles del turista o la sostenibilidad hotelera para ser más competitivos, entre otros.

Además, de la mano del Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) se desarrollarán mesas redondas en torno a las nuevas aplicaciones en el ámbito de la tecnología hotelera, así como los CEO de reconocidos establecimientos y cadenas hoteleras analizarán el estado de situación del turismo, caso de Iker Llano de Hoteles Intur o el CEO y consejero delegado de ML Hoteles, José Carlos Escribano, así como el presidente de ITH, Javier García Cuenca, entre otros.

Otros contenidos que albergará el foro girarán en torno a la promoción gastronómica y territorial por parte de las administraciones públicas con la participación de las diputaciones de provincias como Málaga, Badajoz, Sevilla, Burgos o Jaén.

En esta misma línea, tendrá lugar la I Jornada Científica de Gastronomía, Conocimiento y Turismo de la Universidad de Málaga, organizada por la Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga y Gastrocampus Innovación.

Robótica, tecnología y soluciones para mejorar la experiencia del cliente o herramientas para una gestión inteligente de los negocios son algunas de las innovaciones que estarán presentes en el espacio expositivo de 'H&T Innova', que se complementa con la oferta del resto de firmas tecnológicas que ya forman parte del evento tradicionalmente.

Empresas referentes en este ámbito ofrecerán un amplio catálogo proveedor a los profesionales, que podrán interactuar, experimentar y explorar el equipamiento más novedoso. Se trata de una oportunidad para acceder a los avances más punteros en el mercado en materia de optimización de la actividad y de los procesos de las empresas del canal Horeca.

El salón, organizado por Fycma, cuenta con el patrocinio principal de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía. Tiene como promotores institucionales al Área de Turismo y Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de Málaga, Turismo y Planificación Costa del Sol y la Diputación de Málaga a través de la marca promocional 'Sabor a Málaga'.

Como promotores sectoriales participan la Asociación de Empresarios de Playas de la Provincia de Málaga-Costa del Sol (Aeplayas), la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) y la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos). En el ámbito corporativo tiene como patrocinadores oficiales a San Miguel, Solan de Cabras y Unicaja Banco. Makro es proveedor oficial.