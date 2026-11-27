Participantes en la primera jornada del congreso. - UCO

CÓRDOBA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Córdoba (UCO) y el Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Córdoba (Imdeco) han celebrado este pasado jueves la primera jornada del I Congreso Internacional de Turismo y Eventos Deportivos (Cited Córdoba 2026), una iniciativa que nace con la vocación de estrechar los vínculos entre la comunidad científica, las administraciones públicas, los organizadores de eventos deportivos, el tejido asociativo y la ciudadanía.

Según ha informado la UCO en una nota, esta primera edición reúne más de 120 trabajos de investigación de autores procedentes de distintos puntos de España y de más de diez países, involucrando a más de 250 personas en sus distintas modalidades de participación.

Las sesiones científicas de la mañana, desarrolladas en la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Córdoba, han estado dedicadas a la presentación y defensa de trabajos de investigación, tanto en modalidad presencial como online, al intercambio de conocimientos entre investigadores y a la primera entrega de premios a las contribuciones científicas más destacadas.

El Salón de Actos del Centro de Recepción de Visitantes (CRV) ha acogido durante la tarde una de las principales citas del congreso, la sesión de Foros Cited denominada 'Córdoba a través de sus eventos deportivos', que ha reunido a representantes de algunos de los grandes eventos deportivos de Córdoba y su provincia.

En el encuentro han intervenido Manuel Muñoz, del Automóvil Club de Córdoba, organizador del Rally Sierra Morena; Antonio Cabello, en representación de La Guzmán El Bueno; y Daniel Rodríguez, responsable del Califa Mountain Festival y del Maratón Subbético Mozárabe. Todos ellos han estado acompañados por Sebastián del Rey, gerente del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Córdoba, entidad promotora de la Media Maratón de Córdoba y por José Enrique Ramos, presidente del congreso.

El encuentro ha permitido poner en valor la labor que desarrollan sus organizaciones, conocer de primera mano las particularidades de cada evento y reflexionar sobre su contribución al desarrollo económico, turístico y social del territorio, así como sobre los retos que afrontan para garantizar su continuidad y crecimiento.

La capacidad de estos eventos para atraer visitantes, generar actividad económica, proyectar la imagen del territorio y contribuir al posicionamiento de Córdoba y su provincia como destino de turismo deportivo constituye una oportunidad para avanzar en la colaboración entre el sector deportivo, el sector turístico, las administraciones públicas y la Universidad.

Uno de los principales objetivos de Cited Córdoba 2026 es trascender el ámbito estrictamente académico, generando espacios de diálogo que permitan acercar los resultados de la investigación científica a quienes participan en la planificación, promoción y organización de eventos deportivos.

El congreso pretende, asimismo, identificar las necesidades reales de estos colectivos y explorar de qué manera la Universidad puede acompañarlos en sus retos, contribuyendo a la toma de decisiones mediante la investigación y la transferencia del conocimiento. Todo ello desde una perspectiva que contemple no solo la dimensión económica y turística de los eventos deportivos, sino también su contribución al bienestar de la población, la cohesión social y la sostenibilidad del territorio.

Tras las sesiones científicas, el Centro de Recepción de Visitantes acoge este viernes, a partir de las 16,30 horas, una nueva sesión de Foros Cited bajo el título 'Córdoba a través de sus eventos deportivos solidarios'.

En esta ocasión, los protagonistas serán Autismo Córdoba, con su iniciativa 'Somos Azul'; Astuce Spain, con 'El Cerebro no es Gris'; Acpacys, con su Carrera Solidaria y su labor de promoción del deporte adaptado; el Club Deportivo Coche Escoba, como organizador de la Carrera Solidaria por la Donación de Órganos; y la Asociación Española Contra el Cáncer en Córdoba, con la Marcha Verde contra el Cáncer.

El encuentro pretende visibilizar y poner en valor la labor que desarrollan estas entidades a través del deporte como instrumento de sensibilización, inclusión, solidaridad y transformación social.

Asimismo, se abordarán las dificultades que entraña la organización de estos eventos, sus necesidades de financiación, la colaboración institucional y empresarial, la participación del voluntariado y los retos a los que se enfrentan para alcanzar sus objetivos, explorando posibles vías de colaboración desde el ámbito universitario, deportivo y turístico.

La sesión prestará también especial atención al valor del deporte adaptado, a través de la experiencia de Acpacys en disciplinas como el baloncesto en silla de ruedas y la boccia.

MEDIA MARATÓN

A las 17,45 horas, el Salón de Actos del Centro de Recepción de Visitantes acoge una nueva sesión de Foros Cited denominada 'Una mirada académica a los eventos de Media Maratón', en la que intervendrán Carmen Sarah Einsle, de la Universidad de Alicante, y Paula Cristina Ferreira Gomes, David Algaba Navarro y José Enrique Ramos-Ruiz, de la Universidad de Córdoba.

Coincidiendo con la celebración este fin de semana de la XL Media Maratón de Córdoba, este encuentro permitirá acercar a la ciudadanía la investigación científica desarrollada en torno a esta tipología de eventos deportivos, así como reflexionar sobre su relevancia turística, económica y social.

ENTREGA DE PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

Como cierre de esta primera edición de Cited Córdoba, se celebrará la segunda entrega de premios a los trabajos científicos más destacados del congreso, con la que se pretende reconocer la calidad de las investigaciones presentadas y su contribución al avance del conocimiento en el ámbito del turismo y los eventos deportivos.

El acto de clausura incluirá, asimismo, un reconocimiento a la labor de los grupos de investigación que, desde distintas universidades, contribuyen a consolidar este ámbito de estudio, impulsar la colaboración científica y favorecer la transferencia del conocimiento a la sociedad.

CONGRESO ABIERTO

Todas las actividades previstas estarán abiertas a la ciudadanía, con entrada libre hasta completar el aforo del Salón de Actos del Centro de Recepción de Visitantes de Córdoba.

Desde el Comité Organizador se invita especialmente a la población cordobesa, los clubes deportivos, las asociaciones, los profesionales de los sectores turístico y deportivo y cuantos colectivos estén interesados en conocer y contribuir al desarrollo de los eventos deportivos de Córdoba.

Cited Córdoba 2026, coorganizado por la Universidad de Córdoba y el Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Córdoba, se enmarca en las actividades vinculadas a la XL Media Maratón de Córdoba y cuenta con la colaboración del Instituto Andaluz de Investigación e Innovación en Turismo (Iatur), la Asociación Andaluza de Gestores del Deporte (Agesport) y la Sociedad Española de Economía del Deporte (Seed).