Junta y Ayuntamiento de Las Gabias (Granada) revisan las actuaciones vinculadas a las infraestructuras turísticas

La reunión entre el delegado de Turismo y la alcaldesa de Las Gavias se ha centrado en el campo de golf del municipio, al que realizaron una visita técnica a las obras de renovación y mejora del sistema de riego, actualmente en ejecución. - JUNTA

LAS GABIAS (GRANADA), 26 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Las Gabias (Granada) han revisado el estado de las actuaciones vinculadas a las infraestructuras turísticas y han coincidido en la importancia de seguir trabajando en la protección, valorización y difusión del campo de golf de la localidad.

El delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta en Granada, David Rodríguez López, ha mantenido una jornada de trabajo en el municipio con el equipo de gobierno local, encabezado por la alcaldesa, María Merinda Sábada. En ella se han revisado, entre otras cuestiones, el estado de las actuaciones vinculadas a las infraestructuras turísticas del municipio.

La reunión se ha centrado en el campo de golf de Las Gabias, donde han realizado una visita técnica a las obras de renovación y mejora del sistema de riego, actualmente en ejecución.

La alcaldesa y el delegado concluyeron la jornada con una reafirmación de su compromiso de mantener una coordinación constante y eficaz entre el Ayuntamiento y la Delegación Territorial para garantizar el adecuado desarrollo de los proyectos en curso en materia de infraestructuras turísticas y deportivas.