Ponen primera piedra de Evolution Park, proyecto de turismo de naturaleza en Carratraca (Málaga)

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, en la colocación de la primera piedra de Evolution Park, parque temático de turismo de naturaleza en Carratraca.

CARRATRACA (MÁLAGA), 30

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, ha participado este jueves en el acto de colocación de la primera piedra de Evolution Park, un parque temático de turismo de naturaleza en el municipio malagueño de Carratraca.

Para Bernal, "será un motor que generará un impacto económico y social que situará a Carratraca como un nuevo referente del turismo de naturaleza en España". "Este proyecto único en Europa, con una inversión privada de diez millones de euros, impulsará la creación de más de 350 puestos de trabajo directos e indirectos", ha dicho.

Además, ha indicado que contará con el acuario más largo del mundo, el aviario más grande de España, un museo de historia natural, un planetario y un cine 360.

"Proyectos como este son la mejor prueba de por qué Andalucía es hoy un destino líder y de referencia internacional. Un destino que no es solo sol y playa, sino también montaña, cultura, patrimonio, sostenibilidad y vida", ha explicado.

Al respecto, ha indicado que en 2024, el turismo de interior superó los 1,3 millones de visitantes, un 2% más que el año anterior, generando un impacto económico de casi 1.800 millones de euros solo en la provincia.

Según ha valorado, "el turismo está dando respuesta a los grandes retos del turismo del siglo XXI como la sostenibilidad, la innovación, el respeto al entorno natural y social, o la gestión de la estacionalidad".