El PSOE apela a la Junta sobre el marco legal para que los ayuntamientos de Granada apliquen la tasa turística

GRANADA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Granada elevará al próximo pleno municipal una moción para instar al Gobierno andaluz a que establezca un marco legal que permita a los ayuntamientos de la comunidad autónoma aplicar una tasa turística de libre elección.

La propuesta, presentada por el viceportavoz del grupo socialista Eduardo Castillo, busca que los ingresos recaudados se destinen a reforzar los servicios públicos en los barrios con mayor afluencia de turistas y a preservar el patrimonio de la ciudad, aliviando así la carga impositiva de los granadinos y granadinas.

El edil ha señalado que, según ha informado el PSOE en una nota de prensa, esta moción "inaugura el curso político" y es un tema "recurrente" por "la falta de respuesta" de la Junta de Andalucía. Castillo ha destacado la coherencia del PSOE, que ha mantenido esta postura tanto en el gobierno local como en la oposición, exigiendo a la Administración autonómica que "sin mayor dilación" implemente esta medida.

El viceportavoz ha calculado que entre 1,8 y 2 millones de personas visitan anualmente la ciudad, a lo que se suma una importante población flotante de estudiantes, lo que "multiplica exponencialmente" la presión sobre los servicios públicos.

Al respecto, ha señalado ejemplos concretos de esta sobrecarga, como en el barrio del Albaicín, donde el transporte público se ve colapsado por los turistas, dificultando el uso del servicio a los residentes. "Los vecinos tienen derecho a usar el transporte público", ha recalcado Castillo, quien ha reiterado que la llegada masiva de visitantes también afecta a la limpieza, el mantenimiento y la seguridad ciudadana.

El concejal del PSOE ha incidido en que, "a diferencia de otras ciudades más grandes como Sevilla o Málaga, con mayor presupuesto, la presión turística en Granada sí puede suponer una sobrecarga para los servicios municipales", por lo que ha condenado "el silencio de la alcaldesa", Marifrán Carazo, del PP, "sobre un asunto que reportaría a las arcas municipales entre cuatro y cinco millones de euros, lo que podría aliviar la subida de impuestos de manera notable".

El edil socialista ha insistido en que una tasa mínima por pernoctación "no es en absoluto disuasoria para el turista", pero sí permitiría a la ciudad recaudar unos ingresos "importantes" para reforzar servicios como el transporte, la limpieza o la seguridad en los barrios históricos.

Además, los fondos se destinarían a la conservación del patrimonio y a mejorar la calidad del destino turístico, ha destacado. "Pedimos y exigimos a la Junta de Andalucía y a la alcaldesa que no sea sumisa ante los intereses de Moreno Bonilla y que le exija también la aplicación de esta tasa turística", ha insistido Castillo.

Para concluir, ha detallado las claves de una moción que "busca instar a la Junta de Andalucía a regular y aprobar, en el marco de sus competencias, una tasa turística autonómica de libre aplicación por los municipios y donde además solicitamos que los ingresos obtenidos se destinen principalmente a mejorar los servicios públicos en los barrios con mayor presión turística y a otras actuaciones para preservar el patrimonio".