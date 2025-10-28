Reconocen el potencial del carmen de Aixa y el Parador de Turismo como miradores de la Alhambra de Granada

GRANADA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La primera edición de Miradores de la Alhambra, el proyecto impulsado por el Patronato de la Alhambra y Generalife, en colaboración con Mahou San Miguel, a través de su marca Cervezas Alhambra, y con el apoyo de la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo y del Ayuntamiento de la capital granadina, ya tiene ganadores. Se trata del carmen Mirador de Aixa, en la categoría de restauración, y del Parador de Turismo, en la de alojamiento, que han resultado los más votados de entre los cinco finalistas de su categoría.

La iniciativa Miradores de la Alhambra ha reconocido la calidad y buen hacer de establecimientos de hostelería que cuentan con una posición privilegiada con respecto al monumento más emblemático de Granada, según han informado los organizadores del proyecot en una nota de prensa este martes. Este ha sido el criterio seguido por el jurado que, en una primera fase que tuvo lugar en junio, seleccionó a diez finalistas, cinco de cada categoría, de entre los más de 20 establecimientos hosteleros granadinos que presentaron su candidatura.

La implicación del público en la fase de votación, que se ha extendido del 15 de septiembre al 26 de octubre, ha sido muy positiva, tanto que se han registrado un total de 1.235 participantes únicos que han votado por sus candidatos favoritos a través de la web 'www.miradoresdelaalhambra.com'.

Además, uno de ellos recibirá esta semana un premio solo por participar, ya que entre todos los votantes se sorteará una estancia o una experiencia gastronómica para dos personas, valorada en 200 euros, a disfrutar en uno de los establecimientos ganadores de la votación.

El restaurante Carmen Mirador de Aixa y el Parador de Turismo de Granada recibirán próximamente el trofeo y la placa acreditativa de esta distinción. El primero, ubicado en plena ladera del Albaicín y, a escasos minutos del Mirador de San Nicolás, ofrece una vista frontal de la Alhambra desde cualquiera de sus rincones.

Abierto los 365 días del año, combina una carta llena de calidad, sabor y esencia local con su especialización en el atún rojo de almadraba, principal atractivo junto a la Alhambra para quienes reservan mesa en este restaurante. Por su parte, el Parador de Turismo de Granada se sitúa dentro del propio recinto amurallado de la Alhambra, una posición privilegiada para vivir el monumento prácticamente desde dentro y con unas vistas únicas del Palacio y los Jardines del Generalife, tanto desde sus habitaciones como desde sus terrazas. Un lugar donde la historia, la excelencia y el descanso se unen en un entorno incomparable.