Turismo.- Fitur.- 'Mijas, destino seguro al aire libre' pone en valor su oferta turística en espacios abiertos

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Mijas (Málaga), Josele González, y el edil de Turismo, José Carlos Martín, han presentado en el marco de Fitur 2021 en Madrid la nueva oferta turística del municipio bajo el lema 'Mijas, destino seguro al aire libre'.

Al acto han asistido también la delegada de Turismo de la Junta de Andalucía en Málaga, Nuria Rodríguez y el vicepresidente de Diputación, Juan Carlos Maldonado.

"Mijas tiene visita obligada a esta edición de Fitur que, sin duda, está siendo diferente y que llega tras la suspensión de numerosas ferias turísticas en los últimos meses con motivo de la pandemia", ha señalado el alcalde.

Al respecto, ha agregado que "en esta edición venimos precisamente a trasladar y poner en valor la marca Mijas dentro de la marca Andalucía y Costa del Sol para diferenciarlo con esta nueva campaña en la que destaca el turismo al aire libre, de naturaleza, de los espacios que nos ofrece nuestra ciudad con una oferta turística amplia, familiar y segura que hace del nuestro un enclave único".

'Sol y Playa', rutas por la sierra, la senda litoral y los campos de golf son los cuatro pilares fundamentales en los que el municipio basa su campaña promocional 2021 dirigida a un público nacional y de proximidad con un abanico de posibilidades en espacios abiertos, actividades que demanda el público tras la crisis sanitaria.

"Mijas tiene una oferta que muy pocos municipios de la provincia de Málaga tienen, con 14 kilómetros de playas excepcionales, nuestra Sierra y el conjunto histórico artístico, que nos sitúa como una marca muy competitiva", ha destacado.

Además, ha incidido en que el destino "es una ciudad que se recomienda, y que cada año atrae a más turistas llegados de todos los rincones, es por ello que estamos manteniendo reuniones con turoperadores para seguir atrayendo a más turistas, y potenciar la recuperación del sector, que nos ayude a despegar turística y económicamente hablando de modo que estemos posicionados de cara al próximo año en la que sin duda será el año total de la recuperación".

Por su parte, Martín ha destacado que "es esencial transmitir a los turistas potenciales, no solo las bondades que se van a encontrar en Mijas, sino también la seguridad ya que es uno de los municipios de España que más se ha implicado en las garantías contra el COVID-19 contando con certificaciones como el 'Safe Tourism Certified' así como medidas en sus playas como la limpieza de baños tras cada uso, zonas para mayores, control de aforo, geles hidroalcohólicos a lo largo del litoral así como un largo etcétera de medidas que hicieron en la pasada temporada que Mijas fuera uno de los destinos más seguros del país".

Además del vídeo promocional basado en la naturaleza, la delegación mijeña ha expuesto un segundo material audiovisual como muestra del que se le está entregando a los turoperadores y que consiste en una visita virtual.

"Somos conscientes que en esta edición nos dirigimos, sobre todo, al turista nacional pero no cerramos las puertas a nivel internacional y ya hemos comenzado una carrera de fondo para recuperar diferentes mercados. En este caso estamos manteniendo reuniones con turoperadores asiáticos para recuperar a estos visitantes a medio plazo. No podemos olvidar que una de las industrias fundamentales de Mijas es el turismo y, desde el Ayuntamiento, no vamos a escatimar en esfuerzos", ha apuntado.

El alcalde y el concejal de Turismo continúan con su agenda de reuniones para recuperar el flujo turístico, no solo en temporada alta, sino también durante los 365 días del año para lo que también confían en que el ritmo de vacunación sea lo más rápido posible. Ambos munícipes aseguran que "ningún mijeño se va a quedar atrás en esta crisis".