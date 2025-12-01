Turismo.-Junta desarrolla la primera Estrategia de Acción Exterior: "Un antes y un después en proyección global"

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, junto al ex ministro de Asuntos Exteriores Alfonso Dastis y el Director de de Asuntos Europeos en Llorente y Cuenca, Pablo Rupérez. - JUNTA DE ANDALUCÍA

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, ha presentado este lunes en un desayuno informativo la Estrategia de Acción Exterior 2025-30, el primer plan integral de esta naturaleza que impulsa la Junta de Andalucía y que, según ha destacado, "marca un antes y un después en la proyección de nuestra comunidad en el mundo".

Bernal ha subrayado que Andalucía, con este documento, "da un paso al frente y deja de reaccionar para empezar a marcar agenda". El consejero ha explicado que la estrategia establece un marco común para toda la Administración autonómica y ofrece una planificación a largo plazo "que otorga coherencia, unidad y un mayor impacto a nuestra presencia exterior", tal y como ha señalado la Junta en una nota de prensa.

Junto al consejero, han participado en el acto el ex ministro de Asuntos Exterior y Cooperación, Alfonso Dastis, y el director de Asuntos Europeos en Llorente y Cuenca, Pablo Rupérez. También han estado presentes en el desayuno el secretario general de Financiación Europea, Gerardo Fernández-Gavilanes Díez, el secretario general de Acción Exterior y Unión Europea, Enric Millo, el director general de Trade, Antonio Castro, el director general de Andalucía Global, Jorge Vázquez, Celia Rossell, directora de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo y Mar Ahumada, directora de la Fundación Tres Culturas.

El ex ministro de Asuntos Exteriores ha tomado la palabra para "felicitar a Andalucía por una estrategia tan ambiciosa, pero que está fundamentada en un principio fundamental que es la lealtad institucional hacia el Reino de España y el respeto al reparto de competencias. Se apoya la acción del Estado y señala la especificidad de Andalucía".

A continuación, Rupérez ha subrayado la "enorme dimensión exterior" con la que cuenta Andalucía en materias como Comercio, Turismo, Cultura o Fondos europeos, por lo que esta estrategia, "es un elemento fundamental. Son un alto en el camino para parar y pensar. No sólo para hacer un análisis del contexto, sino para ver cómo te ves tú".

Uno de los elementos fundamentales de esta estrategia, según ha señalado la citada nota, es el papel que Andalucía ha tomado desde que Juanma Moreno accedió a la presidencia del Gobierno andaluz.

"Si en Europa se hablan de temas como Turismo Sostenible, Energía Limpias o Políticas hídricas es gracias a la influencia y los dictámenes que ha presentado Andalucía. La actual vicepresidencia del Comité de las Regiones, que en 2027 pasará a ser presidencia por parte de Juanma Moreno nos va a situar en una posición aún más relevante", ha indicado el consejero.

En esta línea, tanto Dastis como Rupérez han resaltado la importancia que el Comité de las Regiones tiene a nivel político. "Poder marcar el rumbo de los debates y los asuntos clave para el futuro de Europa va a reforzar la posición de Andalucía", ha reivindicado el exministro.

Por su parte, el director de Asuntos Europeos también ha destacado el importante papel político de este organismo, "o haces Europa o te la hacen. En ese sentido, el gobierno andaluz va a estar en primera línea y ostentará un papel protagonista y de liderazgo".

El consejero ha destacado además el carácter transversal del plan, que implica a todas las consejerías y a las entidades vinculadas a la acción exterior de la Junta.

"No presentamos un documento aislado, sino un proyecto de toda Andalucía, coherente con la agenda internacional del presidente Juanma Moreno y abierto a la participación de la sociedad", ha señalado Bernal, al tiempo que ha puesto especial énfasis en la construcción de una nueva Marca Andalucía, definida como "nuestra voz global, basada en el talento, la estabilidad y un modelo propio que hoy ya despierta interés en todo el mundo".

La Estrategia fija seis grandes áreas geográficas prioritarias, con especial atención a la Unión Europea, el Mediterráneo, Iberoamérica, América del Norte y Asia-Pacífico. El consejero ha subrayado que Andalucía aspira a "reforzar su influencia en Bruselas, convertirse en socio clave en el Mediterráneo y consolidarse como puente natural con Iberoamérica".

Ha añadido que la comunidad quiere "atraer inversión internacional, impulsar la internacionalización empresarial y proyectar la cultura andaluza como un referente global". Bernal ha concluido que la nueva hoja de ruta "coloca a Andalucía en la posición que merece: la de una región moderna, sólida, abierta y capaz de ejercer liderazgo internacional".

Según el consejero, la Estrategia de Acción Exterior "abre una década decisiva para nuestra proyección en el mundo y fortalece la capacidad de Andalucía para influir en decisiones globales que afectan a nuestro futuro".