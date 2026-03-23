La Universidad de Jaén aporta nuevos conocimientos sobre el comportamiento de los turistas culturales

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JAÉN 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un reciente estudio científico de la Universidad de Jaén publicado en la revista internacional Journal of Vacation Marketing, aporta nuevos conocimientos sobre el comportamiento de los turistas culturales y abre implicaciones para la gestión de destinos patrimoniales.

El artículo, titulado 'El efecto del gasto excesivo en la satisfacción turística en las ciudades Patrimonio de la Humanidad', analiza la relación entre gasto turístico, presupuesto previo de viaje y nivel de satisfacción en las ciudades jiennenses de Úbeda y Baeza.

La investigación ha sido realizada, entre otros, por Isabel Carrillo, Jairo Casado y Juan Ignacio Pulido, investigadores vinculados al Laboratorio de Análisis e Innovación Turística (LAInnTUR) de la Universidad de Jaén, consolidando una línea de trabajo centrada en el análisis riguroso del comportamiento de la demanda turística en términos de gasto en destino.

Tradicionalmente, la literatura científica ha considerado que existe una relación positiva entre satisfacción y gasto turístico: cuanto más satisfecho está el visitante, mayor suele ser su gasto durante la estancia. Sin embargo, este nuevo estudio plantea una perspectiva distinta, al analizar el fenómeno desde la dirección inversa: cómo el gasto, y especialmente el gasto que supera el presupuesto inicialmente previsto por el turista, puede influir en su grado de satisfacción con el destino.

Para ello, los investigadores analizaron una base de datos de 1.665 encuestas realizadas a turistas en Úbeda y Baeza, con un nivel de confianza del 95 por ciento, lo que garantiza la robustez estadística de los resultados obtenidos.

El estudio combina técnicas avanzadas de análisis estadístico, como el análisis factorial y el análisis discriminante, para identificar las dimensiones de satisfacción y su relación con el comportamiento de gasto. Los resultados muestran un dato especialmente relevante: el gasto total del turista no guarda una relación significativa con su satisfacción global con el destino, lo que cuestiona algunos supuestos tradicionales de la literatura turística.

Sin embargo, el estudio sí detecta que superar el presupuesto inicialmente planificado --lo que los autores denominan overspending-- está asociado a menores niveles de satisfacción en determinados aspectos concretos del destino. Entre los elementos que presentan mayor relación con este fenómeno destacan algunos componentes de la infraestructura turística, como la información turística, la señalización, las conexiones de transporte o el tráfico y el aparcamiento.

Los turistas que terminaron gastando más de lo previsto tienden a valorar peor estos aspectos del destino. Según los autores, este resultado sugiere que parte del gasto adicional podría estar relacionado con ineficiencias o dificultades en la experiencia de visita, como problemas de movilidad o falta de información clara para orientarse en el destino.

Por el contrario, los turistas muestran niveles de satisfacción muy elevados en aspectos como el paisaje, la tranquilidad, el alojamiento o las actividades culturales, elementos que constituyen algunos de los principales activos de los destinos patrimoniales analizados.

Los resultados de esta investigación ofrecen información especialmente útil para gestores públicos, responsables de destinos turísticos y empresas del sector. Comprender cómo se relacionan el gasto real del visitante, su presupuesto previo y su satisfacción permite diseñar estrategias más eficaces de gestión de los destinos. En particular, el estudio sugiere que mejorar la calidad de los servicios de apoyo al visitante --información turística, señalización, transporte o movilidad-- puede contribuir a reducir la percepción de gasto excesivo y mejorar la experiencia global del turista.

Asimismo, la investigación refuerza la idea de que la competitividad de los destinos culturales no depende únicamente del volumen de visitantes o del gasto turístico, sino también de la calidad integral de la experiencia ofrecida.

Los autores destacan que estudios como este permiten avanzar hacia modelos de gestión turística más inteligentes, sostenibles y basados en evidencia, proporcionando herramientas analíticas que ayudan a los destinos a comprender mejor el comportamiento del visitante y a mejorar la toma de decisiones estratégicas.

Asimismo, indican que en un contexto en el que el turismo cultural adquiere un peso creciente en las estrategias de desarrollo territorial, investigaciones de este tipo contribuyen a reforzar el papel de la ciencia como apoyo fundamental para la planificación y la gestión de destinos turísticos de alto valor patrimonial.