Directora de museo defiende en la UNIA que las actividades culturales ayudan a acercar al público joven a estos espacios

La directora-conservadora del museo de arte contemporáneo Esteban Vicente de Segovia, Ana Doldán de Cáceres, ha explicado este viernes que "los museos tienen que llevar a cabo actividades dinamizadoras del arte y la cultura para acercar al público a los espacios museísticos y no ser meras exposiciones de composiciones artísticas a través de programas públicos", algo que ha incicido en que es "crucial" para acercar a la juventud a estos espacios de arte.

En una entrevista concedida a Europa Press, la ponente de la conferencia 'El Museo como lugar de comunicación' que se ha ofrecido en el curso de verano 'Museos. Comunicar para servir' que organiza la UNIA en su sede Antonio Machado de Baeza (Jaén), la ponente ha comenzado exponiendo que a los asistentes se les explicará lo que es la definición de museo, un concepto que se ha ido "transformando y metamorfoseando" a lo largo del tiempo y que, actualmente, se determina como un "espacio para la comunicación".

Doldán ha explicado que los museos se concebían anteriormente como espacios destinados a la conservación, la exhibición y la contemplación de obras de arte, pero ahora, gracias a esta nueva definición, se incluye la función de comunicar. "Lo que voy a transmitir a los compañeros es cómo la obra de arte, cuando establece una relación con el espectador, cumple muchas funciones, como la descodificación de todos los códigos inscritos dentro de la obra", ha desarrollado.

En cuanto a la comunicación en el museo, ha detallado que una obra de arte puede interactuar con un visitante desde dos planos: uno connotativo, que habla de los significados que atesora una obra; y uno denotativo, que es una descripción de la forma en la que se ve una composición atística.

Doldán ha subrayado que la exposición es "el lenguaje por antonomasia de los museos, no sólo de los actuales, sino también de los pretéritos, y el espectador se convierte en una parte activa de ese lenguaje en un museo en cuanto intenta darle sentido a la obra". "A parte de la comunicación que se hace en redes sociales, hay que establecer un recorrido con sentido en una exposición para que el espectador entienda el mensaje que se le quiere transmitir", ha aseverado.

La ponente ha incidido en que este mensaje es "más complicado" transmitirlo en un museo de arte contemporáneo como en el que ella trabaja. "Las obras de arte que ya están casi integradas en nuestra vida no necesitan mucha más explicación, pero cuando entras a una exposición de arte contemporáneo es más complicado que un visitante capte o entienda el mensaje que se le quiere transmitir, de ahí que los museos de arte contemporáneo tengan un registro de visitante menor que el de arte contemporáneo", ha asegurado.

Sobre el museo Esteban Vicente de Segovia, Doldán ha explicado que se trata de un espacio museístico "unipersonal", que está dedicado a un artista en concreto, funcionado "como si fuese un centro de documentación". Por otra parte, ha añadido que durante el año realizan hasta cuatro exposiciones temporales que inciden en la investigación relacionada con la obra de Esteban Vicente, presentan artistas y movimientos importantes de los siglos XX y XXI y se centran en la creatividad del territorio nacional.

La directora de conservación del museo Esteban Vicente ha incidido en que, en ocasiones, estas exposiciones en distintos museos no permiten dar rienda suelta a la creatividad del artista, algo que ha considerado como "fundamental" que se permita bajo unos límites. "Al final, si no se da esa licencia al artista, se convierte en un objeto de consumo y una democratización del arte en función de la demanda, y no debe ser así, debe darse esa libertad plena siempre dirigida por una persona que tutele", ha recalcado.

Doldán ha expuesto cuál es su función en el museo Esteban Vicente, que es la dirección artística del museo como directora conservadora que se encarga de programar la exposiciones temporales y de la conservación de estas muestras junto a una persona que ejerce también esta función de conservación. Además de ello, ha expuesto que se encarga de elaborar los programas públicos, que ha detallado que son "muy importantes" para dinamizar el arte y cultura a través de conferencias, conciertos o ciclos de cine.

Por último, la ponente ha repasado los últimos temas de actualidad como la modificación de la Ley de Museos que eliminará la gratuidad en los mismos en Andalucía. "Hace cuatro años quitamos la tasa de entrada al museo y comenzó a entrar gente en el museo que creía que no iba a entender las exposiciones pero acababa sorprendida", ha expuesto.