Docente señala en la UNIA que la Ley de Educación aún es "desconocida" y anima a "integrarla" en procesos de enseñanza

BAEZA (JAÉN), 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El asesor de Primaria del Centro del Profesorado (CEP) de Linares-Andújar (Jaén) Pedro Palomares Ruiz ha señalado este martes que la Ley Orgánica de Educación (Lomloe) es una herramienta que los docentes "desconocen" y deben "integrarla" en sus metodologías de enseñanza, pues "ha venido para quedarse" y pretende cambiar esa dinámica del sistema educativo de adquisición de contenidos y no de conocimientos.

En declaraciones a Europa Press, el ponente de la conferencia 'Lomloe: ¿situamos el aprendizaje?' que se está organizando en la sede Antonio Machado de Baeza (Jaén) de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), dentro de la programación del encuentro 'Recursos y metodologías activas en el proceso enseñanza-aprendizaje para la mejora de las competencias profesionales de los docentes y discentes', ha explicado que el objetivo de esta conferencia es acercar la normativa sobre algo que ya está implementado y evitar el debate generado, ya que, en pleno 2024, ha señalado que "todavía seguimos trabajando con el alumno para que adquiera contenido en vez de conocimiento".

La ponencia ha sido titulada '¿Situamos el aprendizaje?' porque "la forma de trabajar que se está implementando parte de una base de situación de aprendizaje". La Lomloe es una legislación que está "totalmente instaurada" en todas las etapas para este próximo curso escolar, y comprende, entre otros asuntos, la normalización escolar y la confección de distintos itinerarios que lleguen "a la misma meta". "Se han evitado diferencias entre enseñanzas de primera y segunda y todos pueden llegar a donde quieren utilizando las competencias claves y las inteligencias múltiples", ha subrayado.

La Lomloe, según ha desarrollado Palomares, promueve un espíritu de mejora en el conocimiento, no de contenido, pero existe "mucho desconocimiento" de la norma, por lo que "no sirve de nada que se actualice la norma si los que tienen que implementarla no la conocen", motivo principal para organizar el curso. "Es cierto que la carga burocrática a la que está sometido el docente no le posibilita estudiarla a fondo, por lo que la labor como formadores es darla a conocer", ha concluido.