El doctor Antonio Parejo Matos, Premio UNIA-Digital por su tesis en redes eléctricas inteligentes

MÁLAGA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Internacional de Andalucía ha hecho entrega este martes del Premio UNIA-Digital de investigación 2022 al doctor Antonio Parejo Matos por su tesis doctoral en torno al sector energético y las redes eléctricas inteligentes.

La tesis premiada, Application of Intelligent Techniques for Optimal Management of Weakly Connected Microgrids, plantea un marco de trabajo a partir de técnicas inteligentes con el que realizar predicciones para optimizar el rendimiento de microrredes eléctricas.

Con ello, se pretende minimizar la función de coste de estos sistemas, uno de los principales escollos para contar con más energía renovable.

Ingeniero electrónico industrial por la Universidad de Sevilla, Parejo ha centrado su trabajo doctoral en el sector energético, concretamente en las redes eléctricas inteligentes (Smart Grids) y las microrredes (microgrids).

La Sede Tecnológica de la UNIA en Málaga ha acogido el acto de entrega del galardón, que tiene como objetivo reconocer las mejores tesis doctorales leídas en Andalucía en materia de transformación digital. Un área transversal a las distintas áreas del conocimiento, con un impacto directo sobre la incorporación de los avances vinculados con la Cuarta Revolución Industrial.

El acto ha estado presidido por el rector de la Universidad Internacional de Andalucía, José Ignacio García, y ha contado con la presencia del vicerrector de Campus Virtual e Innovación Educativa, Manuel Cebrián de la Serna y del director de la sede malagueña, Francisco González Fajardo.

En su intervención, el rector ha felicitado al premiado por su trabajo y ha añadido que este supone "una muestra del enorme talento que existe en Andalucía" y, en especial "en una línea de desarrollo tan estratégica como la digitalización".

RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL

Antonio Parejo Matos es profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Universidad de Sevilla. Su tesis doctoral, "Application of Intelligent Techniques for Optimal Management of Weakly Connected Microgrids" (Universidad de Sevilla, en cotutela con la Universidad de Génova), defendida en 2022, recibió la máxima calificación, con mención internacional.

Ha recibido con anterioridad el Segundo Premio Nacional de Fin de Carrera, el Premio Real Maestranza de Caballería de Sevilla, el Premio al Mejor Expediente Académico de la Escuela Politécnica Superior (Ayuntamiento de Sevilla), y dos Premios Extraordinarios de Fin de Estudios por la Universidad de Sevilla (por el Grado y el Máster respectivamente).

Realizó sus estudios de doctorado con una beca de 'Formación del Profesorado Universitario (FPU)', realizando estancias de investigación en la Universidad Técnica Federico Santa María (Chile) y la Università di Genova (Italia).

EXCELENCIA INVESTIGADORA

El Premio UNIA-Digital a la Investigación es una iniciativa de la Internacional de Andalucía que reconoce la excelencia de tesis doctorales leídas en Andalucía que impulsan los procesos de transformación digital de la sociedad. Dotado con 5.000 euros, el galardón nació en 2020 con la misión de fomentar la investigación en estas áreas y visibilizar la labor de los jóvenes investigadores que en ellas trabajan.

El doctor Parejo es el último investigador reconocido con este galardón, que en el pasado ha recaído en el ingeniero informático Jorge Castro, por su trabajo en materia de sistemas de recomendación y big data y el doctor en dinámica de flujos biogeoquimicos Manuel Cobos, por su modelo hidrodinámico que permite evaluar la calidad de las aguas del estuario del río Guadalquivir.