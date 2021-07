Experta en demencias pide "cuidar al cuidador" del enfermo de alzhéimer y más "apoyo institucional"

HUELVA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La profesora de la Facultad de Enfermería en la Universidad de Huelva (UHU) María Jesús Rojas ha reivindicado la importancia de cuidar al cuidador del enfermo de alzhéimer, pues "de otra manera no se puede trabajar en esta enfermedad", y ha reclamado "más apoyo institucional y más residencias que puedan servir de respiro a estos cuidadores".

Rojas dirige el curso 'Trabajemos juntos por las demencias' que la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) celebra en su sede onubense de Santa María de la Rábida.

En una entrevista para Europa Press, la profesora ha explicado que las cuidadoras, pues "la gran mayoría son mujeres", tienen un gran impacto emocional cuando reciben el diagnóstico, porque tienen que "cambiar sus planes de vida para dedicarse al paciente" e ir aprendiendo "nuevas estrategias a medida que avanza la enfermedad".

Además, Rojas ha resaltado el "papel fundamental" de los cuidadores en esta enfermedad, ya que son el "enlace entre el sistema formal y el informal". Asimismo, ha apuntado que el enfoque ante el alzhéimer tiene que ser "social y sanitario, teniendo muy en cuenta el punto de vista de la persona".

Respecto a la necesidad de contar con una titulación para ejercer como cuidador, la experta ha afirmado que "en el caso del familiar, no se necesita". No obstante, ha reconocido que "no se está preparado para el choque emocional que supone el diagnóstico de esta enfermedad", por lo que "hay muchas estrategias que deben ir aprendiendo para hacer frente a emociones como la frustración, el miedo o el enfado", todo ello "con el apoyo de las asociaciones" dedicadas a la causa.

Al ser preguntada sobre el servicio que ofrecen las residencias públicas a estos pacientes, Rojas ha manifestado que, "aunque hay pocas que se dedican exclusivamente a esta enfermedad, aún hay mucho que mejorar" y, al mismo tiempo, ha reconocido que "es cierto que se ha evolucionado mucho en los últimos diez años", pero "se necesita más apoyo institucional y más residencias que puedan servir de respiro a estos cuidadores".

Por último, en cuanto a la elección de ingresar al paciente en un centro o que resida en su hogar, la profesora ha defendido que "lo más conveniente es que permanezca el mayor tiempo posible en su domicilio, siempre que las características del hogar y de la familia lo permitan".

En este sentido, Rojas ha añadido que la estimulación de la familia, encontrarse en su entorno y sentirse seguro "son fundamentales". "La familia tiene que fomentar sus autocuidados y autonomía", ha explicado.

Mientras tanto, es conveniente acudir al apoyo de asociaciones e instituciones "que ayuden al paciente a mantener al máximo su capacidad funcional", tal y como ha argumentado.

En cualquier caso, la experta es consciente de que "conforme avanza la enfermedad, llega un término en el que la familia a veces no puede proveer esos cuidados, entonces ahí es donde aparece la institucionalización".

EL ALZHÉIMER EN EL CINE

En el curso también ha tenido cabida una sesión dedicada a la visión de la enfermedad en el cine, que ha contado con la presencia del experto Miguel Olid, doctor en Historia del Cine, y del director del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva y director de cine, Manuel H. Martín.

Durante la sesión, ambos han podido desgranar el trato que se da al alzhéimer en un recorrido por diferentes películas como: 'Arrugas', 'El Padre' o 'La Primera Cita', entre otras.