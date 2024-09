Expertas animan en la UNIA a los artistas a usar la tecnología para crear mundo alternativos con "toques creativos"

La doctora en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla (US) Isabel Moreno, y la doctora en Bellas Artes por la Universidad de Granada (UGR) Asunción Lozano, en la sede Antonio Machado de la UNIA en Baeza (Jaén).

BAEZA (JAÉN), 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La doctora en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla (US) Isabel Moreno, y la doctora en Bellas Artes por la Universidad de Granada (UGR) Asunción Lozano, han destacado este lunes que las personas y los artistas no deben ser negacionistas con la tecnología, pues es una herramienta "necesaria" para, en el ámbito artístico, crear mundos imaginarios alternativos que propongan mejoras a la situación actual, pero estas creaciones, han advertido, para que no sean "muy pobres", tienen que tener un "toque creativo" por parte del artista.

En declaraciones a Europa Press, las directoras del encuentro de verano 'Las Artes al encuentro social y de la educación en la era del metaverso y la inteligencia artificial' que se está desarrollando en la sede Antonio Machado de Baeza (Jaén) de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) han detallado que el curso sigue la intención de poner en relación las artes con todas las tecnologías que usan sistemas generativos de imagen utilizando la Inteligencia Artificial (IA) y con el mundo del metaverso.

"Queremos poner en jaque lo que está sucediendo con el mundo del arte, que se enfrenta a una situación de renovación tecnológica con la Inteligencia Artificial y situarlo en ese ecosistema para tomar conciencia crítica y enfrentarlo o usarlo en la producción en beneficio propio", ha declarado Lozano. Moreno, por su parte, ha expuesto que el arte, como actividad humana, tiene que ir avanzando con el movimiento social y tecnológico y trabajar conjuntamente para intervenir en la sensibilidad del ser humano.

La presentación inaugural que se ha celebrado este lunes en el marco de la programación de este curso bajo el título 'Nuevas definiciones de arte en el contexto digital' impartida por Lozano ha realizado una visión global de lo que está surgiendo en el mundo del arte contemporáneo, haciendo hincapié en los usos diferentes que en este ámbito se le está dando a la tecnología, además de centrar el punto de mira en el espectador como un elemento básico en las nuevas instalaciones o entornos culturales y enfrentarlo a situaciones que suceden en la vida real que desarrollan usos de las nuevas tecnologías.

La ponente Moreno, por otro lado, ofrecerá el jueves 5 de septiembre la conferencia 'Por un cambio de paradigma ante la interacción con los medios y los medios digitales', una cita donde ha señalado que se desarrollará esa concepción del nuevo concepto del arte, un ente que ha desarrollado un "cambio de paradigma" por medio de la evolución de la sociedad y la tecnología.

Ante el tema que les atañe, Moreno ha explicado que la IA y el metaverso "están dentro de nuestro sistema de vida" y que estas herramientas son "uno de los instrumentos que hacen un flaco favor a las personas que adoctrinan, porque potencian todas las posibilidades y herramientas para remover conciencias", pero ha incidido en que "tenemos que aprender a manejarla" para evitar esta situación.

Lozano ha comentado que no se debe ser negacionista con la tecnología y hay que usarla con conciencia, ya que al arte, por ejemplo, todos los desarrollos técnicos y tecnológicos "son necesarios" porque el arte evoluciona a la par que ellos, y hay que usar estos medios para ayudar a proponer mundos imaginarios que sean alternativos, que hagan pensar al espectador en otra realidad posible para mejorar el mundo.

Por último, Moreno ha insistido en que las personas deben aprender a usar el medio "de manera ética", tal y como han estado haciendo con distintos medios en otras ocasiones y confiar en el sistema que se acaba regulando de una forma u otra. Aún así, ha asegurado, si no hay una creatividad humana detrás de las creaciones que se generan mediante tecnología, el producto final en sí es "muy pobre".