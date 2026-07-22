Experto destaca en los cursos de la UNIA que Huelva está preparada para liderar la transición energética

El director del curso de verano de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) 'Energías renovables y Huelva', Joaquín Alonso, en una interveción durante su curso - UNIA

LA RÁBIDA (HUELVA), 22 (EUROPA PRESS)

El director del curso de verano de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en su sede de La Rábida (Huelva) 'Energías renovables y Huelva', Joaquín Alonso, ha afirmado este martes que la provincia "está muy preparada para convertirse en referente en energías renovables", debido a la llegada de "grupos importantes" e industria relacionada con el desarrollo energético. Además ha destacado que su posición costera "ayuda mucho" para situarse en el mercado internacional.

En una entrevista con Europa Press, Alonso ha señalado que las principales fortalezas de Huelva para este cambio energético residen especialmente en "la actualidad del hidrógeno verde", ya que la provincia tiene fuentes "importantes" para desarrollar esta tecnología y otras energías limpias que posicionarían a la región como uno de los polos de innovación renovable.

El director del curso ha destacado la importancia de dos instituciones "clave" en este proceso, como son Naturgy y Magnom Green Energy. Estas empresas patrocinadoras del programa "tienen un potencial altísimo", ha declarado Alonso tras explicar la importancia de las mismas y señalar los proyectos eólicos, biocombustibles y fotovoltaicos que realiza Naturgy, mientras que ha resaltado la posición de "líder en biomasa" de la empresa Magnom Green Energy.

Alonso ha subrayado que "Huelva prevé tener un mercado increíble para el futuro", y considera que la provincia cuenta con "ventajas naturales significativas" para esta transformación. De hecho, el director del curso ha insistido en que "la descarbonización y la transición energética van a pasar porque la relevancia fundamental está aquí en el territorio".

El responsable del curso ha expresado su convicción de que en los próximos años Huelva va a ser el "referente nacional de desarrollo tecnológico renovable, siempre que se mantenga la proactividad que caracterizan a la provincia y que contribuyen a mejorar su infraestructura".

El director del curso ha puesto de relieve la importancia de la "sensibilización y la formación" como "piezas clave" para "lograr una transición energética exitosa", tras señalar la "importancia" de que la ciudadanía "colabore en esta problemática". A su vez, ha insistido en que existe "una brecha importante que hay que resolver en el proceso de concienciación ciudadana y esto lleva un proceso de adaptación".

El director ha destacado que dentro del curso de verano se trata de hacer "un acercamiento social" desde las compañías hacia la población y ha enfatizado el objetivo de llevar este curso a las siguientes generaciones.

Entre los temas importantes que ha abordado el curso destaca la 'agrivoltaica', que Alonso ha definido como "la integración de las renovables con otros usos como puede ser la agricultura o la ganadería", una línea de investigación que demuestra que "se puede convivir como hasta ahora integrando renovables".

A su vez, ha enfatizado la "necesidad" de buscar un equilibrio en esta integración, tras advertir de que es preciso "ser cautos, para no ser invasivos tampoco y aprovechar los recursos disponibles, ya que teniendo recursos como tenemos, pues debemos aprovecharlo par un uso correcto".

Respecto al potencial de la energía solar y eólica que posee Huelva, Joaquín Alonso ha subrayado que la provincia "debe posicionarse como un polo de energías renovables en general, más allá de la actual tendencia centrada en el hidrógeno verde".

Alonso ha insistido en que "no debemos centrarnos solo en el hidrógeno, porque quizá ahora todas las tendencias están hablando de esa línea, sino que Huelva es mucho más que el hidrógeno", al tiempo que ha destacado que la provincia cuenta con alternativas que contribuyen a ayudar a ese hidrógeno.

El director ha informado sobre los objetivos del curso de verano y expresa que "el curso pone en valor la actualidad renovable como elemento fundamental en la formación de los estudiantes universitarios de verano". Alonso, que pertenece a la parte docente e investigadora de la Universidad de Almería y colabora con la Universidad Internacional de Andalucía desde hace muchos años, ha enfatizado la importancia de acercar la realidad del sector energético a las aulas.

En este sentido, ha explicado que en la confección de los cursos de verano "siempre vamos buscando la vanguardia, que vengan profesionales, que vengan representantes del sector y que nos pongan la actualidad sobre la mesa". De esta manera, ha subrayado la necesidad de complementar la formación teórica con la experiencia práctica del sector.

Alonso ha diferenciado entre el conocimiento académico y la realidad empresarial, y señala que "los conocimientos, las bases teóricas, esas están ahí". Sin embargo, ha insistido en que "el día a día del comercio, el día a día de la industria, nos la tienen que ofrecer quienes están ahí", ha concluido en sus declaraciones.

CURSO DE VERANO

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) celebra el curso de verano 'Energías renovables y Huelva', una propuesta formativa que "aborda la transición energética desde una perspectiva integral y estrechamente vinculada a la realidad de la provincia", según ha explicado la UNIA en su presentación.

La iniciativa tiene como objetivo "ofrecer a los participantes una visión clara de los cambios que está experimentando el modelo energético actual, así como analizar los retos ambientales, económicos y sociales asociados a este proceso de transformación. El curso se plantea como un espacio de reflexión sobre el futuro energético de Huelva, poniendo el foco en la sensibilización sobre la importancia de las energías renovables y la sostenibilidad".

El programa incluye una introducción a los principios de la transición energética, un análisis de la situación actual de las energías renovables en Huelva y su entorno, así como la presentación de proyectos pioneros basados en tecnologías emergentes, como el hidrógeno verde o el almacenamiento energético. Además, se aborda el impacto social y económico que esta transformación está teniendo en la provincia.

Como complemento a los contenidos teóricos, el curso da a conocer experiencias de éxito en el ámbito de las energías renovables e incorpora visitas y actividades prácticas que permiten a los asistentes conocer de primera mano iniciativas y proyectos relacionados con el sector renovable en Huelva.