Experto en recursos hídricos advierte de la necesidad de "controlar" el consumo de agua "en todos los ámbitos"

MÁLAGA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) Juan José Rodríguez ha advertido de la necesidad de "controlar" el consumo de agua "en todos los ámbitos" --agricultura, uso doméstico y turismo--, especialmente en las zonas de estrés hídrico y en las que lo estarán en los próximos años.

"La sociedad tiene el pensamiento de que el agua es ilimitada, un regalo de la naturaleza", ha señalado en una entrevista realizada por Europa Press el experto en agua, quien ha dirigido esta semana el Curso 'Uso sostenible de los recursos hídricos' de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en Málaga.

Rodríguez ha afirmado que "en Andalucía ahora mismo no hay estrés hídrico, pero puede haber problemas que se le acerquen", y así ha señalado la importancia de realizar este curso en Málaga, ya que "es una ciudad que puede presentar problemas por el 'boom' turístico que está experimentando debido a un desarrollo turístico que, como no se controle de algún modo, podría ser calificado como poco sostenible".

El catedrático ha incidido en la dificultad de controlar el consumo de agua en el ámbito turístico porque "el turista viene a disfrutar, además de que pagan una habitación con todos los servicios que ésta presta, no vienen para controlar su consumo de agua". "No se pueden imponer medidas al turista como lavarse las manos en cinco segundos, eso no se lo van a tomar bien".

Sin embargo, ha incidido en que se pueden tomar medidas técnicas como instalar temporizadores en los grifos para regular la cantidad de agua, aunque "no dejen de ser incomodidades para el turista", por tanto, "la cuestión es si es socialmente viable". Así, "a los establecimientos hosteleros se les puede cobrar más o menos en función del consumo, pero es muy complicado trasladarlo al turista".

En cuanto a la agricultura, Rodríguez ha rechazado reducir el número de plantaciones, ya que "podría llevar a un problema de suministro en productos básicos de alimentación como frutas y hortalizas". "Tampoco se le puede decir a ningún agricultor que produzca más o menos o en función del consumo que necesite cada cultivo, como por ejemplo los aguacates". Así, "la cuestión es si hay mercado para esos aguacates, porque si no lo hay, ya sabrá el agricultor como reconvertir su explotación agraria".

Para el catedrático, lo fundamental lo representa los sistemas de riego. "Se han ido transformando los sistemas hasta llegar al riego por goteo, que debe imponerse al riego a manta", además "económicamente se impondría si el agua tuviese un precio real, pero claro, eso es muy difícil, ya que tenemos la idea de que el agua es un regalo de naturaleza, un bien público por el que no es necesario pagar". Por tanto, ha asumido que "llegar a una política de subir al precio de agua como en Alemania, sería muy complicado en España, existe ese reivindicación de que el agua sea barata".

En este sector, "una de las controversias más importantes fue entre trasvases y desaladoras para el Levante español". En concreto, "para las cuencas del Júcar y del Segura, que obtuvieron trasvases del Tajo y del Ebro con el consiguiente conflicto entre comunidades autónomas". Así, "ha resultado mejor experiencia el uso de desaladoras, a pesar de los inconvenientes, ya que ha sido en zonas del país que lo demandaban". Además, ha reconocido "la estrategia para reutilizar las aguas residuales, que se ha ido promoviendo y mejorando en el tiempo, algo fundamental en zonas sometidas al estrés hídrico o próximas a serlo".

En cuanto al curso de esta semana, el catedrático ha manifestado que le ha parecido una "experiencia excelente", al igual que otras veces que ha tenido "el placer de dirigir cursos en la UNIA, tanto en Baeza (Jaén) como en Málaga". Sobre todo se ha referido "al interés que han mostrado los estudiantes" que lo he podido comprobar "a través de 'numerosísimas' preguntas, comentarios e intervenciones muy afortunadas", también por "los excelentes resultados de la prueba de evaluación realizada al final del mismo", ha incidido.