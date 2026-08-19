García Montero advierte en la UNIA sobre la pérdida de identidad poética y el riesgo para los "valores democráticos"

Archivo - Luis García Montero en la sede Antonio Machado. - EUROPA PRESS - Archivo

BAEZA (JAÉN), 19 (EUROPA PRESS)

El poeta y director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, ha alertado sobre cómo la cultura contemporánea vive en un momento donde hay "demasiada prisa" y "se intenta que los humanos no sean dueños de sus propias conciencias". Frente a ello, ha reivindicado la poesía como "herramienta fundamental para la sociedad actual", en la que aprecia riesgo para los "valores democráticos".

En una entrevista concedida a Europa Press en la sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), de Baeza (Jaén) --donde participa como ponente del curso de verano 'Poesía y flamenco'-- ha expresado su "miedo" ante la situación actual.

En este sentido, ha apuntado que la población "mira la realidad exterior y ve de qué manera los valores democráticos están en duda", por lo que ha advertido de que la libertad ya no sirve para definir el respeto a la conciencia de los demás, sino para "definir la ley del más fuerte que hace libremente lo que le da la gana".

"La cultura es el aire que respiramos y ese aire que está respirando la gente es un aire donde la crispación, las reacciones inmediatas, la falta de pensamiento domina", ha señalado, tras aseverar que "el respeto que antes rodeaba el nombre de Antonio Machado o de Federico García Lorca, ahora está mucho más disuelto en otro tipo de características que no tienen que ver con una civilización de la cultura, sino con lo que Mario Vargas Llosa estudió como civilización del espectáculo".

Al hilo, el también catedrático de universidad ha considerado que la reinvención de la poesía será "devolverle el papel que tiene todo aquello que convive con el ser humano", subrayando que la cultura y la poesía "son más necesarias que nunca" en una época marcada por la inmediatez de las redes sociales.

MERCANTILIZACIÓN

"Esta sociedad lo mercantiliza todo y ha mercantilizado conceptos tan importantes como el tiempo, que se ha convertido en una mercancía de usar y tirar". Algo que ha provocado, a su juicio, que "el instante inmediato sustituye a la memoria a la lentitud de la meditación a las herencias recibidas y a las posibilidades de conocimiento"

El director del Instituto Cervantes ha criticado cómo a quienes mercantilizan todo les "ha convenido" que la gente no sea dueña de su propia conciencia y que la tendencia sea "hablar sin pensar". Fenómeno que ha identificado también en el ámbito de la información con "impacto inmediato y titulares llamativos".

"En las redes sociales muchas veces bailan los titulares sin que nadie entre a leer el trabajo de un profesional de la información que explica lo que está sucediendo", ha comentado. Un problema que ha extendido a la política, donde "los privilegios del populismo son privilegios de fanatismo generados para que la gente tenga reacciones inmediatas al servicio de unos dogmas".

El escritor también ha reivindicado la figura de María Zambrano y su concepto de "razón poética" para destacar que la esperanza es "imprescindible" y que un poeta "no cierra los ojos", puesto que "debería saber los problemas de la realidad". Asimismo, ha manifestado su "temor" por la sensación de pérdida de identidad poética.

Preguntado sobre el poder la poesía para concienciar, ha analizado las opiniones de autores clásicos como Antonio Machado, Federico García Lorca y Gustavo Adolfo Bécquer sobre el cante jondo. Según ha explicado, cuando estos autores han hablado de poesía popular o de pueblo, "lo personal y lo colectivo están siempre unidos, por lo que empezaban hablando de cante jondo o de poesía y acaban tomando conciencia de los problemas de la realidad".

"Existe un riesgo en quedarse anclado en valores del pasado porque uno verdaderamente puede convertirse en un viejo cascarrabias y pensar que el mundo pertenece a los valores que había cuando uno nació a final del siglo XX. El mundo cambia, el tiempo cambia y uno tiene que vigilarse a sí mismo para comprender el tiempo en el que vive", ha dicho García Montero, preguntado por el cambio generacional.

LO COLECTIVO

A su vez, ha expresado preocupación por la confusión entre lo colectivo y el individualismo en la era digital. En su opinión, es un peligro con las redes sociales confundir "lo colectivo con una agrupación de individuos, que no es lo mismo", diferenciado en dos conceptos en los que ha remarcado que "la agrupación y el rebaño de individualistas tiene rencores y odios, mientras lo colectivo invita a la fraternidad".

Junto a ello, ha insistido en la necesidad de una cultura que preserve la memoria histórica. Ha afirmado que le preocupa "una cultura que vigile su propia conciencia que no borre la memoria, que se sienta heredera del pasado y que luche contra una idea del tiempo como una idea de usar y tirar". Para García Montero, "el diálogo generacional" es "muy importante" para mantener viva esta conciencia colectiva.

Por otra parte, ha explicado cómo su compromiso poético ha evolucionado desde el final del franquismo. Empezó a final de los años 70, cuando España salía de la dictadura, y ha durado hasta el desarrollo de la democracia. No obstante, ha matizado que ahora le acompaña la preocupación de que todo lo que se ha conseguido no se pierda en el camino.

"Se me cae el alma a los pies cuando abro los periódicos y veo que se multiplica la violencia machista o que se multiplican los elogios al autoritarismo. Parece que se vuelve a normalizar lo intolerable con los genocidios y problemas sociales y eso la democracia no lo puede tolerar", ha concluido.