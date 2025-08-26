Historiadores del Arte reconocen en la UNIA el avance de la inversión en patrimonio, pero "aún se sigue necesitando más"

BAEZA (JAÉN), 26 (EUROPA PRESS)

Los profesores de Historia del Arte de la Universidad de Jaén Mercedes Simal y Felipe Serrano han afirmado que se ha avanzado mucho con las inversiones en patrimonio, si bien han matizado que "aún se sigue necesitando más inversión pública y privada".

Así lo han apuntado en una entrevista a Europa Press en Baeza (Jaén) donde dirigen el encuentro 'Úbeda y Baeza: talleres artísticos de la Edad Moderna', enmarcado en los Cursos de Verano de la Sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA).

Serrano, que ha aludido al compromiso de la UJA con la provincia y "con la realidad más cercana e inmediata", ha explicado que esta actividad aporta conocimientos y también casos prácticos sobre gestión y difusión de patrimonio.

Con respecto a los asistentes, son personas con una especialización, historiadores de arte, restauradores, presidentes de cofradía y guías, entre otros, que han compartido experiencias de peticiones temáticas que "enriquecen la agenda".

Además, han definido el encuentro como "un sitio para tomar decisiones con criterio" que facilite el avance y mejora en materia de patrimonio. En este punto, Simal ha destacado que "el buenismo no sirve de nada" y "hace falta la opinión de profesionales de historia del arte, de la restauración y del ámbito de la gestión".

En este sentido, han mencionado el reciente caso de la Virgen Macarena, en Sevilla, como experiencia para aprender de los "errores", puesto que, en su opinión, "es el ejemplo de lo que no hay que hacer".

Este experto, igualmente, ha hablado de la importancia del patrimonio en Andalucía y lo ha calificado como "un elemento que genera riqueza", ya supone la base de una industria turística y de movimiento "de calidad".

"Ayer intervino Ana Fernández, del área de turismo de la Diputación de Jaén, para contar el cambio tan radical que han dado Úbeda y Baeza en crecimiento de hoteles, números de pernoctaciones, de visitantes desde que se declararon Patrimonio de la Humanidad. Se ha ido generando riqueza en una ciudad que antes tenía un enfoque exclusivamente agrario por el olivar y ahora está diversificándose", ha puesto como ejemplo.

En la misma línea, Simal ha considerado que "cada vez hay más hitos que visitar en Jaén", como la ruta de los castillos y la del Renacimiento del Sur. "Cuanto más se conocen los lugares patrimonio, más se visitan y se visitan con más detalles aumentando el número de gente que se queda a dormir, que se queda a comer y que tienen interés", ha argumentado.

Pese a ello, han afirmado que "no existe mucha inversión en el patrimonio, eso es una realidad". Al hilo, han destacado que "la sociedad valora mucho el patrimonio", lo considera "un elemento identitario" y "duele" ver, por ejemplo, un incendio como el de la Mezquita Catedral de Córdoba, "pero no se invierte, se trata de iniciativas muy particulares".

Se han referido también a unas declaraciones del delegado de patrimonio de la Diócesis de Jaén en una de las clases del encuentro. "Nos hablaba de cómo se van haciendo pequeñas inversiones en la Catedral, que se habla de una suma de todo, pero que necesita todavía muchos más dígitos e implicación", ha expresado.

A su juicio, una de las medidas ante ese desafío económico es pagar una entrada para recaudar dinero para la conservación. No obstante, aún hay muchas iglesias y casas que no cuentan con ese tipo de financiación ni inversión.

"Es verdad que hemos avanzado muchísimo pero nos queda mucho que avanzando, no estamos en el top 10, de perfección pero también es un elemento de motivación que nos anima a seguir trabajando", ha añadido Serrano.

ESFUERZO

Por otra parte, han resaltado el esfuerzo que supone conseguir financiación europea de los fondos Next Generation: "difícil es pedirlo, pero luego hay que gastarlos en tiempo, forma y justificarlo y eso también es extraordinariamente complicado. Por eso insistimos en que hay que cubrir todos los flancos y equilibrar bien todas las patas, lo que se consigue contando con buenos profesionales", han apostillado.

En este punto, han declarado que "hay concienciación, pero no hay voluntad". "Cuando entramos a una catedral nos sorprendemos porque hay que pagar, pero la luz no se paga sola, el trabajo del restaurador tampoco. Los escándalos que hemos tenido años atrás es porque los restauradores eran aficionados, no profesionales y un profesional cobra unos honorarios acordes con su trabajo", han defendido.

De hecho, han resaltado que el incendio de la Mezquita Catedral de Córdoba se ha quedado en "una anécdota" porque "las personas que estaban allí conocían perfectamente el edificio", "todos trabajaron a una y sabían perfectamente lo que estaban haciendo".

Finalmente, los directores han abordado la 'Visita a Úbeda. Colecciones del convento de la Limpia Concepción y el palacio de Vela-Cobos'. Un recorrido previsto esta tarde por el único palacio privado de la ciudad que puede visitarse.

"Abrir un convento al público implica medidas de seguridad para que no te roben las piezas, para que haya accesibilidad y luz entre otras cuestiones. Eso es extraordinariamente complicado. Lo que vamos a ver es un caso de éxito con un esfuerzo increíble", ha concluido Simal.