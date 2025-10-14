Inaugurado en la sede de la UNIA en Baeza (Jaén) el Máster en Métodos Avanzados en Conservación de Bienes Culturales

BAEZA (JAÉN), 14 (EUROPA PRESS)

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) ha inaugurado en la sede Antonio Machado, ubicada en el municipio jiennense de Baeza, el Máster Universitario en Métodos Avanzados en Conservación y Restauración de Bienes Culturales.

Este curso, que celebra su tercera edición, está organizado de forma conjunta con la Universidad de Granada y se imparte hasta el 30 de junio de 2026. Está dirigido por Teresa López, profesora ayudante doctora (Losu) del departamento de Pintura de la Facultad de Bellas Artes de la UGR, y coordinado por Domingo Campillo, de este mismo departamento.

Su objetivo es formar al alumnado en el conocimiento de los métodos más avanzados de intervención y la capacitación para asesorar en los procesos relacionados con la planificación de la restauración, la conservación y la difusión del Patrimonio mueble.

Es decir, que proporciona una formación de naturaleza especializada y multidisciplinar desde la práctica profesional en instituciones y empresas, según ha informado la Universidad Internacional de Andalucía.

Como es habitual, la primera fase de este máster se imparte en la UNIA, y la segunda, en la Universidad granadina. Una vez finalizadas las dos fases, a partir de febrero, el alumnado realizará las prácticas externas en las instituciones correspondientes.

La inauguración ha contado con las intervenciones de los responsables del curso y el director de la Sede Antonio Machado, José Manuel Castro. Este último ha destacado la consolidación de este máster, del que ha subrayado "el impacto en el empleo de los egresados y la respuesta del profesorado y alumnado".

Por su parte, Teresa López ha incidido en la colaboración de la UNIA y la UGR para organizar este máster, pero también *en la participación de muchas instituciones y empresas relevantes en el mundo de la conservación y la restauración".

"Como el Museo del Prado, el Museo Thyssen-Bornemisza o el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH), con quienes realizamos una colaboración muy buena, acogen a los estudiantes y contribuyen a su formación", ha afirmado.

Domingo Campillo ha explicado que el máster "tiene una serie de objetivos fundamentales como ahondar en los conocimientos adquiridos en cursos anteriores de grado de Restauración y conservación de bienes culturales".

Para ello, según ha añadido, ofrece "una serie de asignaturas y metodología de trabajo de los más avanzados" que se pueden encontrar "tanto en herramientas como en procedimientos para conservar y restaurar los bienes culturales".

CONFERENCIA

La conferencia inaugural, 'El rescate del patrimonio cultural en emergencias: aprendizaje tras la catástrofe de la DANA 24 en Valencia', ha sido impartida por Gemma Contreras, directora del Institut Valencià de conservació, restauració i investigació.

En ella, ha abordado la experiencia que, por desgracia, ha tenido que pasar, pero que es un aprendizaje que deben compartir con los jóvenes "para que estén preparados ante nuevos episodios de cambio climático que afectan al patrimonio".

"Los restauradores somos una pieza importante, porque el patrimonio no sólo es arte, no sólo es una cosa histórica, sino que forma parte de las personas, porque es la memoria de un pueblo y también sus emociones", ha asegurado Contreras.

DOCENTES

En el máster participan como ponentes profesionales de la UGR como María Rosario Blanc, catedrática del departamento de Química Analítica de la Facultad de Ciencias; Ana Isabel Calero, profesora titular del departamento de Pintura de la Facultad de Bellas Artes; Francisco José Collado, vicedecano de Infraestructura y Sostenibilidad y profesor del departamento de Pintura, y Jorge Alberto Durán, catedrático del departamento de Escultura.

También se cuenta con María Teresa Espejo, directora del Secretariado de Conservación y Restauración del Vicerrectorado de Extensión Universitaria, Patrimonio y Relaciones Institucionales y catedrática del departamento de Pintura; Ana García, catedrática del departamento de Pintura, y Ricardo Nicolás Hernández, director del Secretariado de Patrimonio Inmueble del Vicerrectorado de Extensión Universitaria, Patrimonio y Relaciones Institucionales y profesor contratado doctor indefinido del departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica y en la Ingeniería de la ETS de Arquitectura.

A ellos se unen Ana María López, vicedecana de Ordenación Académica e Investigación de la Facultad de Bellas Artes y profesora titula del departamento de Pintura; Ignacio López, profesor del mismo departamento; Miguel Ángel Martínez, profesor titular del departamento de Óptica de la Facultad de Ciencias, y Víctor J. Medina, catedrático del departamento de Pintura de la Facultad de Bellas Artes.