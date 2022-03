El rector de la UNIA inaugura el II curso de experto en 'Violencia sexual en contextos de paz y conflicto armado'

SEVILLA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), José Ignacio García, ha inaugurado virtualmente la segunda edición del curso de experto en 'Violencia sexual en contextos de paz y conflicto armado: prevención, regulación jurídica y rehabilitación de víctimas', junto a las directoras del mismo, como son la directora de la Cátedra Unesco de Interculturalidad y Derechos Humanos de la UNIA y catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla (US), Ruth Rubio; la profesora Titular de Derecho Penal de la US Myriam Herrera; y la profesora Titular de Derecho Procesal de la US, Mercedes Llorente.

Esta segunda edición se realiza, igual que la primera, vía 'on line' y se celebra desde marzo hasta el 17 de junio. En el mismo, se aborda el fenómeno de la violencia sexual, tanto en contextos de paz como de conflictos armados, desde una perspectiva multidisciplinar, según una nota de prensa emitida este jueves por la UNIA.

El rector ha recalcado el "deber" como institución pública de promover "una sociedad más justa e igualitaria". Un deber y un compromiso que tienen reflejo en la Cátedra Unesco de Interculturalidad y Derechos Humanos (DDHH) de la UNIA, que "nos permite centrar parte de sus actividades en torno a la relación, el diálogo entre culturas y la defensa de los derechos humanos en el ámbito regional, nacional o global".

García ha agradecido a las directoras del curso su trabajo para lograr la realización de esta segunda edición y también, la de los docentes y del alumnado. Precisamente, ha destacado que la participación de docentes y alumnos de diversos países de América, Europa y África muestran el "carácter internacional" de la UNIA; en un curso que "les va a permitir comprender y abordar este fenómeno de la violencia sexual desde disciplinas como el Derecho, la Antropología, la Sociología, la Pedagogía o la Medicina".

UCRANIA

Durante su intervención, el rector se ha referido a la situación de Ucrania tras la invasión del ejército ruso y ha manifestado su repulsa y la de la UNIA a este "ataque a un estado soberano". "Desde la comunidad universitaria exigimos la retirada de suelo ucraniano de las tropas rusas", ha agregado.

La UNIA ha destacado que, según las informaciones de la prensa internacional, en Ucrania ya se están registrando casos de violencia sexual que tienen como víctima a la población ucraniana. En este contexto y dada la temática del curso, ha expresado su convencimiento de que actividades formativas como ésta contribuyen "a erradicar la violencia contra las mujeres, los jóvenes y los niños".

El rector de la UNIA ha recordado que en estos primeros meses de 2022 "en España han sido asesinadas seis mujeres por violencia de género, según los datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género; lo que supone 1.132 víctimas mortales por violencia de género desde 2003".

Asimismo, también ha expuesto que "en Iberoamérica, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en 2019, al menos 4.640 mujeres fueron víctimas de feminicidio, un 30% más que en 2018". "Se da la paradoja de que América Latina es pionera en la legislación sobre violencia de género", ha señalado.

Por último, García ha reiterado el compromiso de la universidad para "erradicar esta lacra" y ha alertado sobre el papel de las nuevas tecnologías en situaciones de ciberacoso y violencia sexual.

Por su parte, Ruth Rubio ha calificado la violencia contra las mujeres como "una pandemia, una lacra que se manifiesta en todas las sociedades". "De ahí la oportunidad e importancia de este curso, ha señalado, y el papel de la Cátedra Unesco de la UNIA en la organización de un curso específico para abordar la violencia sexual", ha apostillado.

Otra de las directoras, Myriam Herrera, ha incidido en la "interdisciplinariedad del curso y en la calidad del profesorado", que aporta "experiencia académica y profesional en el discernimiento de la verdad, rigor académico y vertebración científica".

Finalmente, la tercera directora, Mercedes Llorente, ha manifestado la preocupación por esta "lacra social", que hace a este curso "necesario" y pone de relieve la importancia de la universidad para abordar el tema y el papel de la formación.